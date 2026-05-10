Тришић Бабић: Шмит одлази јер је злоупотријебио положај, а да није ни изабран

Стеван Лулић
10.05.2026 21:46

Ана Тришић Бабић
Кристијан Шмит напустиће БиХ, након што је пет година у њој харао без легитимитета, односно потврде Савјета Безбједности.

Ово је за њемачки ФАЗ потврђено из ОХР-а, а сада се о свему огласила и Ана Тришић-Бабић, в.д. директора нове Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.

"Шмит је владао БиХ пет година, а да никада није био изабран, па чак ни потврђен од стране Савјета безбједности. Није мистерија зашто одлази: злоупотријебио је свој положај, више пута је надјачао демократске институције и покушао да дејтонску визију државе састављене од два ентитета замијени мултиетничком унитарном државом", поручила је Тршић Бабић и додала:

"Шмитов одлазак подсјећа да је БиХ једина држава у Европи у којој је апсолутну законодавну и извршну власт преузео неизабрани, страни званичник. Након 30 година изградња нације у БиХ мора бити коначно заустављена. Како Европа може оправдати страну контролу над БиХ, коју нигдје другдје не би прихватила".

