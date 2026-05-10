Безбједност приоритет Европске уније

Аутор:АТВ
Коментари:0
Безбједносно-војни аспект фокус је Европске уније. Украјина је због војне и стратешке важности и даље у врху приоритета. Западни Балкан више није. Није ни неважан, поготово из перспективе безбједности и миграција.
"Оно што је некада било економско-регулаторно, односно бирократско питање , то је сада из перспективе Брисела постало стратешко-безбједносно питање . Поготово ако видимо неке од посљедњих изјава Урсуле фон дер Лајен и Каје Калс, оне проширење виде као инвестицију у сигурност ЕУ, у стабилност и нови геостратешки положај, а не само из економске перспективе", рекао је Лучиано Калужа, стручњак за међународне односе.
Напредак БиХ ка чланству у ЕУ готово је безначајан, поготово у погледу јачања владавине права. С обзиром на сложену политичку ситуацију, тешко је очекивати да ће значајнијег помака бити у наредним мјесецима.
А, и Европска уније не показује заинтересованост као раније. С друге стране, у Бих постоје одређена отворена питања која су својеврсни услов и око тога није могуће постићи договор Видјећемо шта ће се десити након избора. Не вјерујем да ће се у наредним мјесецима неке ствари кретати у позитивном правцу, у смислу изласка из политичке блокаде у којој се БиХ налази“
Европска унија инсистира на стабилној и функционалној државној заједници, са којом може да преговора. Није искључено да ће од БиХ бити затражена централизација институција, али Република Српска ће у том случају сигурно тражити јачање својих институција.
"До промјена у проширењу долази, али Република Српска ово може добро да искористи, у контексту јачања идентитета, грађењу јачих институција, које су отпорне и на корупцију и на све оно што ЕУ тражи, а што је у интересу самих грађана Републике Српске", рекао је Калужа.
Европска унија потенцира значајнију сарадњу са НАТО савезом, који је због промјене политике ЕУ пре великим изазовима. БиХ има сарадњу са овим савезом, али је према мишљењу стручњака не треба продубљивати, већ треба остати на партнерском нивоу као и до сада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
09
21
57
21
46
21
42
21
27
Тренутно на програму