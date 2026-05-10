Када ће се Уставни суд БиХ изјашњавати о мишљењу уставноправне комисије?

Аутор:Бранка Дакић
Уставном суду БиХ апелација посланика СНСД-а о оцјени уставности измјена Кривичног закона БиХ, очигледно није међу приоритетима, као ни закључак Уставноправне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ у којем јасно стоји да високи представник нема право да намеће законе и одлуке.
На сједници заказаној наредне седмице о томе неће расправљати. Када ће, на ово питање не одговарају.
"Уставни суд БиХ када буде расправљао о овој апелацији једино што може јесте да уважи мишљење највишег законодавног тијела и да прогласи такве измјене закона потпуно неуставним и да поништи тај закон. Да ли ће они то урадити и када, ми то не знамо. Видјели сте како у неким другим предметима Уставни суд експресно заказује своје сједнице", рекао је Милан Петковић, замјеник предсједавајућег Уставноправне комисије ПД ПС БиХ.
Ако Уставни суд уважи закључак Уставноправне комисије, све одлуке и закони које су наметнули високи представници у БиХ престају да важе, укључујући и измјену члана 203а Кривичног закона БиХ, на основу којег је Суд БиХ донио пресуду против предсједника Републике Српске. Не свиђа се то бошњачким политичким представницима, који су били против овог закључка Уставноправне комисије.
"Волио бих да високи представник не доноси законе. Међутим, то је данас још могуће, а резултат је неактивитета рада државних органа БиХ", рекао је Албин Муслић, посланик СДП-а у ПД ПС БиХ.
Логика је одавно напустила Уставни суд БиХ, али ако има још имало права у тој институцији, судије би требало да прихвате мишљење уставно правне комисије Представничког дома Парламента БиХ, јер су га они и тражили. Осим тога, у свакој демократској држави законе доноси Парламент, а не неки странац, понављају правници из Српске
"Оно што недвосмислено стоји Уставном суду БиХ као задатак јесте да констатује одлуку Комисије за уставноправна питања и да се постави питање шта са свим оним прописима које су високи представници, било да су они легално, полулегално или нелегално изабрани, шта урадити са тим законима и другим прописима, јер они немају правни основ да остану на снази", рекао је Марко Ромић, асистент на Правном факултету Универзитета у Бањалуци.
