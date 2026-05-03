Крај за Игокеу у АБА лиги: Спартак савладао тим Ненада Стефановића

Аутор:Никола Лучић
Кошаркаши Игокее поражени су од Спартака резултатом 68:80 и тако завршили сезону у АБА лиги.
Игоси су изгубили на домаћем паркету у одлучујућем мечу плеј-ина и остали без пласмана у плеј-оф регионалног такмичења.
“Спартак је јако озбиљан тим са великим бројем квалитетних играча. Одиграли смо доста добро дефанзивно у другом полувремену, нажалост у неким моментима када смо прилазили на четири или пет поена заостатка нисмо искористили своје шансе. Момци су се борили, дали све од себе. Покушали смо, задржали неке амбиције са почетка сезоне, али је тим драстично другачији са доста промјена. Можда смо своју шансу пропустили против Босне у Сарајеву. Вечерас је било много теже, Спартак је тренутно ниво више изнад нас. Честитке мојим момцима и честитке Спартаку на проласку даље”, рекао је тренер КК Игокеа Ненад Стефановић.
Побједничку екипу предводио је Шевон Томпсон са 14 поена, док је за Игосе један мање убацио Џевон Бес.
Спартак ће у четвртфиналу АБА лиге играти против Дубаија, док се Игокеа окреће завршници сезоне у Првенству БиХ.
“Знамо који је наш циљ, али неће бити једноставно. Босна је јако квалитетан тим. Мислим да смо показали свима да можемо да их побиједимо, иако су они на папиру квалитетнији. Задовољан сам како момци тренирају и мислим да ће све бити како треба”, закључио је Стефановић.
