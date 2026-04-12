ФИБА Лига шампиона: Трофејни “хет трик” за Лијетувос Ритас

У Лакташима је приведен крају турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона, а кошаркаши Лијетувос Ритаса стигли су до треће узастопне титуле у овом такмичењу савладавши у великом финалу екипу Игокее 77:54.
Литванци су контролисали дешавања на паркету од прве до задње минуте и сасвим заслужено су стигли до трофеја.
“Желим да честитам својим саиграчима и стручном штабу. Дошли смо са намјером да освојимо турнир и то смо и урадили. Дали смо све од себе на паркету, “гинули” смо један за другог и то нам је донијело успјех.” рекао је Габријелиус Буивидас који је проглашен за најкориснијег играча турнира.
У Игокеи не крију жал за пропуштеном приликом да се по други пут домогну трофеја ФИБА Лиге шампиона.
“Остаје жал што нисмо стигли до трофеја на овако квалитетном турниру. На лош начин смо отворили финалну утакмицу, а онда су нам два играча из стартне петорке ушла у проблеме са личним грешкама. Потом смо ушли у конфузију и панику, а на крају се завршило тако како се завршило.” рекао је Јован Мирковић, тренер јуниора Игокее
