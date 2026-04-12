ФИБА Лига шампиона: Остенде освојио треће мјесто у Лакташима, слиједи велико финале између Игокее и Лијетувос Ритаса

Аутор:Андреј Кнежевић
Коментари:0
Кошаркаши Остенде освојили су треће мјесто на јуниорском турниру ФИБА Лиге шампиона који се данас приводи крају у Лакташима.
Белгијска екипа савладала је њемачки Телеком Бон 80:78, а најзаслужнији за тријумф био је Макс Ван Де Кере који је убацио 21 поен.
На другој страни идентичан кошгетерски учинак имао је Максимилијан вон Салдерн.
У великом финалу, од 19.00 часова, у борбу за трофеј крећу јуниорске селекције Игокее и Лијетувос Ритаса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму