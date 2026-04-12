ФИБА Лига шампиона: Остенде освојио треће мјесто у Лакташима, слиједи велико финале између Игокее и Лијетувос Ритаса

Андреј Кнежевић
12.04.2026 18:09

Јуниори Остендеа освојили треће мјесто ФИБА Лиге шампиона у Лакташима
Фото: ФИБА Лига шампиона

Кошаркаши Остенде освојили су треће мјесто на јуниорском турниру ФИБА Лиге шампиона који се данас приводи крају у Лакташима.

Белгијска екипа савладала је њемачки Телеком Бон 80:78, а најзаслужнији за тријумф био је Макс Ван Де Кере који је убацио 21 поен.

На другој страни идентичан кошгетерски учинак имао је Максимилијан вон Салдерн.

У великом финалу, од 19.00 часова, у борбу за трофеј крећу јуниорске селекције Игокее и Лијетувос Ритаса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Јуниори Борца пети на турниру у Лакташима

Кошарка

Јуниори Борца освојили пето мјесто на турниру у Лакташима

5 ч

0
Јокић под знаком питања: Денвер одмара главне играче

Кошарка

Јокић под знаком питања: Денвер одмара главне играче

9 ч

0
Јуниори Игокее у финалу ФИБА Лиге шампиона

Кошарка

Јуниори Игокее јасно поручују: Идемо по трофеј ФИБА Лиге шампиона!

22 ч

0
Милорад Додик на утакмици полуфинала јуниора Игокее у ФИБА лиги шампиона

Кошарка

Додик након огромног успјеха: Ово је најбоље што Српска има

22 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Игокеа ипак без Титуле Лиге шампиона, Ритас прејак

20

55

Гуљас: Фидес ће имати већину

20

47

Мађарска избори уживо: Лоше вијести за Орбана на почетку бројања

20

25

Први званични резултати у Мађарској: Орбан или Мађар

20

16

Домаћине у Српској за Васкрс цијене меса пукле у главу

