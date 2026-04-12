Јуниори Борца освојили пето мјесто на турниру у Лакташима

Никола Лучић
12.04.2026 15:44

Фото: АТВ

Јуниори Борца освојили су пето мјесто на турниру омладинске Лиге шампиона у Лакташима. Црвено- плави савладали су Олденбург резултатом 57:54 у посљедњој утакмици и са три побједе и једним поразом завршили учешће.

Најзаслужнији за тријумф био је Лука Шћекић са 20 постигнутих поена.

Изабраници Жарка Милаковића на најбољи начин оправдали су позив организатора, а задовољан је и тренер бањалучког клуба.

"Мислим да смо оправдали позив. Честитам Ускрс свима. 3:1 није мала ствар за нас, за момке и за клуб. Мислим да су дали задњи атом снаге у ових пет дана, четири утакмице", рекао је Милаковић и додао:

"Мислим да је за њих ово једно огромно искуство да напредујемо даље".

