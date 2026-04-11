ФИБА Лига шампиона: Јуниори Игокее у финалу!

Аутор:

Андреј Кнежевић
11.04.2026 21:59

Јуниори Игокее у финалу Лиге шампиона
Фото: ФИБА Лига шампиона

Јуниорска селекција Игокее пласирала се у финале турнира ФИБА Лиге шампиона који се игра у Лакташима савладавши Остенде резултатом 83:73.

Ђорђе Ђукановић убацио је 19 поена за Игокеу, а пратили су га Огњен Перишић са 17 и Мићо Миловановић са 16.

Игокеа ће у финалу одмјерити снаге са Лијетувос Ритасом (недјеља, 19.00 часова)

