ФИБА Лига шампиона: Јуниори Игокее у финалу!

Аутор:Андреј Кнежевић
Јуниорска селекција Игокее пласирала се у финале турнира ФИБА Лиге шампиона који се игра у Лакташима савладавши Остенде резултатом 83:73.
Ђорђе Ђукановић убацио је 19 поена за Игокеу, а пратили су га Огњен Перишић са 17 и Мићо Миловановић са 16.
Игокеа ће у финалу одмјерити снаге са Лијетувос Ритасом (недјеља, 19.00 часова)
