Хоби Душка Вујошевића иза њега оставио милионско богатство

Душко Вујошевић, који је преминуо прошле сриједе у 68. години, оставио је иза себе непроцјењиву спортску и кошаркашку заоставштину.
Но, није оставио богатство само у спорту.
Познато је да је трофејни тренер био велики љубитељ умјетности, посебно сликарства. Док су други улагали средства у некретнине, он је више од три деценије његовао и развијао свој хоби, па је сакупио између 70 и 100 слика најистакнутијих српских умјетника 20. вијека.
Међу њима су и дела Саве Шумановића, Петра Лубарде, Мила Милуновића, Воја Станића, Леонида Шејка, Марка Челебоновића, Петра Добровића, Петра Омчикуса...
Стручне процјене кажу да поједина дјела из Дулетове колекције достижу цијену и од више десетина хиљада евра, а да је укупна вриједност више милиона. Тачне цифре је, међутим, тешко одредити.
Како је сам открио у једном интервјуу, отиснуо се у воде колекционарства 1988. године.
Прва слика коју је купио била је “Балерина” Боже Продановића.
"Окидач је била изложба Воја Станића у Галерији САНУ те 1988. године. Те слике су ме шчепале, толико обузеле, производећи специфичну, неочекивану врсту страсти према његовим сликама и сликарству уопште. Од тада пратим пут, не само његове, слике. У том трајању наравно праве се и грешке", објашњавао је Душко Вујошевић.
