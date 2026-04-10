Пораз Партизана у мечу који је био у знаку Вујошевића

Аутор:АТВ
Коментари:1
Кошаркаши Партизана поражени су у Београдској арени од Жалгириса 83:74 у 37. колу Евролиге и тако везали други везани неуспјех у елитном такмичењу.
Ипак, за екипу је кошарка била у другом плану.
Партизан је у овај меч ушао на поприлично емотиван начин, пошто се црно-бијели у утакмици против Жалгириса опраштају и од легендарног Дулета Вујошевића. Читава Арена је била у знаку најтрофејнијег тренера у историји црно-бијелих, па је сам ток на паркету некако пао и у други план.
Жалгирис је дошао до првог напада, а Најџел Вилијамс Гос је поентирао флоутером, да би на другој страни узвратио Карлик Џонс тројком. Успио је Партизан да се одбрани потом, а Фернандо је донео и нову предност црно-бијелима - 5:4, што је била и једина њихова у овом периоду игре.
Погодио је тројку Тубелис, а онда је Жалгирис ту предности одржавао. Услиједили су слабији минути, публика је и дала одавала почаст Дулету Вујошевићу, па фокус није био најбољи код екипе Ђоана Пењароје, пошто је и послије промашене тројке Тубелиса, Маодо Ло покупио лопту и поентирао - 9:12.
Након тога су се Литванци помало и одвојили, пошто је Франсиско погодио тројку и то јако тешку. Милтон је био најрасположенији у екипи Партизана и враћао их је у живот, док је Улановац погодио за два, па за три поена. Дастин Слива је био још један играч који је погодио тројку, имао је Партизан проблема у нападу, али је Ник Калатес уз звук сирене погодио за три поена - 22:26.
Управо та тројка је донекле помогла Партизану, али то нису пренијели у посљедњих 10 минута, пошто су пуна два минута играли без датог поена. Додуше, ни Жалгирис није баш бриљирао пошто се ишло промашај за промашајем. Стерлинг Браун је коначно дошао до поена, али веома тешких - 25:32.
Коначно је успио Партизан да ухвати ритам, Милтон је погодио са полудистанце, а Франсиско напада и Лакић прави неспортски фаул. Оба пута је погодио плеј Жалгириса, а Мозес Рајт је и закуцао - 29:36.
Мало су обје екипе правиле своје нападе у наставку ове четвртине, Франиско је погодио тројку, а онда је Милтон на другој страни поентирао уз фаул. Тада је ниоткуда на сцену ступио и Игнас Браздејкис, који је погодио баш два тешка шута, чиме је донио двоцифрену разлику Литванцима. Пењароја је узео тајмаут.
Послије тог тајмаута је Исак Бонга имао сјајну секвенцу. Он је прво поентирао на обручу, а онда је погодио и тројку којом је вратио Партизан у живот (41:45), а на крају дионице је Франсиско узео тежак шут преко играча и уз звук сирене погодио тројку - 41:48.
У друго полувријеме је боље ушао домаћин, који је везао експресна два коша преко Бруна Фернанда, али је у сваком моменту када је могао да се тотално врати у окршај падао и ривал је држао два посједа вишка.
Тако је гост из Каунаса водио 50:45, 53:49, 55:51, а онда се догодио потпуни повратак, који је додуше био кратког маха. Карлик Џонс је био расположен у тим тренуцима, па је управо он сам мало након ТВ тајм-аута погодио за 55:56.
Ипак, услиједила је серија преко Ажуоласа Тубелиса у завршним тренуцима овог дијела окршаја, пет поена, рачунајући и један кош-фаул вратили су Жалгирис на 61:55, а квартал је окончан резултатом 63:57.
На почетку посљедње четвртине клуб из Каунаса је ипак ријешио питање побједника, већ послије минут и по у посљедњем кварталу Слива је донио предност од једанаест поена, а у једном моменту је било чак и 59:75, што је до краја утакмице била највећа разлика.
Едгарас Улановас је бриљирао у тим тренуцима, али су слободна бацања Бонге пробудила екипу, па је из напада у напад минус Партизана опадао, па је послије велике серије Карлика и Бонге на семафору писало 69:75.
Ипак, након низа црно-бијелих од 10:0, два изузетно важна коша Тубелиса вратила су Жалгирис на великих плус десет, из чега се српски представник до краја није опоравио.
Карлик Џонс је убацио 15 поена, док су по 13 убацили Шејк Милтон и Исак Бонга. Бруно Фернандо је уписао 12 поена и девет скокова, а Дилан Осетковски по девет у обје категорије.
На другој страни је Силвејн Франсиско убацио 18, 13 имао Најџел Вилијамс-Гос, а 12 и 10 Ажуолас Тубелис и Дастин Слива. Мозес Рајт је убацио осам поена уз 11 скокова.
Жалгирис има скор 22-15 сада и бориће се чак и за пето мјесто! Партизан је петнаести са 15-22.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму