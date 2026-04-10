Србија поново зове Светислава Пешића

10.04.2026 20:40

Иако је Светислав Пешић најавио пензију након краја ове сезоне, многи га виде и даље у кошарци.

Међу њима је и Кошаркашки савез Србије, који је легендарном Карију понудио мјесто на новој функцији.

Недавно је тренер Мајами Хита рекао да види Светислава Пешића у кошарци и након његове пензије. Изгледа да Кошаркашки савез Србије дијели његову визију.

Како је пренио "Меридиан Спорт", Пешићу је од стране КСС-а понуђено мјесто предсједника стручног савјета КСС.

Размишљање јесте да се на једном мјесту окупе највећи кошаркашки стручњаци. Уз Пешића, мјесто у стручном савјету би могао да има Божидар Маљковић, бивши првак Европе и предсједник Олимпијског комитета Србије, као и професор Владимир Копривица.

Кари се опростио од Вујошевића

Тужна вијест је погодила српску и европску кошарку.

Душко Вујошевић

Кошарка

Партизан издао хитно саопштење које се тиче Душка Вујошевића

Умро је Душко Вујошевић, а Светислав Пешић је дао омаж преко Бајерна.

"Душко Вујошевић је био један од најбољих европских тренера свих времена. Његови трофеји су бројни играчи које је открио и учинио бољим. Имао је специфичан метод рада, који га је чинио јединственим", рекао је Пешић.

