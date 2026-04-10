Друга побједа јуниора Борца у Лиги шампиона

АТВ
10.04.2026 19:51

Борац - Сабах, јуниорска ФИБА Лига шампиона
Фото: ФИБА Лига шампиона

Јуниорска селекција бањалучког Борца уписала је и другу побједу на турниру ФИБА Лиге шампиона који се игра у Лакташима.

“Црвено плави” савладали су екипу Сабаха из Бакуа резултатом 67:60 у утакмици за пласман од петог до осмог мјеста.

Тим који са клупе предводи Жарко Милаковић до побједе је предводио Марко Томић који је убацио 18 поена, а одлично су га испратили Милан Цвишић са 12, те Лука Шћекић и Андрија Вулић који су убацили по 10 поена.

На другој страни у редовима Сабаха најефикаснији био је Исмаил Абдулајев са 22 поена.

Борчеве јуниоре у недјељу очекује борба за пето мјесто на турниру ФИБА Лиге шампиона у којој се састају са бољим из дуела Олденбурга и Тофаша.

ФИБА Лига шампиона

КК Борац

Лакташи

