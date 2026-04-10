Друга побједа јуниора Борца у Лиги шампиона

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јуниорска селекција бањалучког Борца уписала је и другу побједу на турниру ФИБА Лиге шампиона који се игра у Лакташима.
“Црвено плави” савладали су екипу Сабаха из Бакуа резултатом 67:60 у утакмици за пласман од петог до осмог мјеста.
Тим који са клупе предводи Жарко Милаковић до побједе је предводио Марко Томић који је убацио 18 поена, а одлично су га испратили Милан Цвишић са 12, те Лука Шћекић и Андрија Вулић који су убацили по 10 поена.
На другој страни у редовима Сабаха најефикаснији био је Исмаил Абдулајев са 22 поена.
Борчеве јуниоре у недјељу очекује борба за пето мјесто на турниру ФИБА Лиге шампиона у којој се састају са бољим из дуела Олденбурга и Тофаша.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму