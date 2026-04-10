Бајерн у Њемачкој нашао Пешићевог насљедника

Бајерн се налази у потрази за насљедником Светислава Пешића који ће у пензију на крају сезоне, а искочило је једно име у први план.
Како пише израелски портал ОНЕ, главни кандидат да наследи српског стручњака је Антон Гавел.
Гавел иза себе има пет титула шампиона Њемачке и три купа као играч, а као тренер се већ доказао у Бундеслиги – освојио је титулу 2023. освојио са Улмом, који је на терен предводио Јаго дос Сантос.
Иначе, он је играчку каријеру управо завршио у Бајерну, а тренутно са клупе предводи Бамберг.
Нема званичне потврде још увијек, али све иде ка томе да се Гавел врати у Минхен, овога пута у улози стратега.
