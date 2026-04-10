10.04.2026 07:35

Бајерн у Њемачкој нашао Пешићевог насљедника
Фото: Anadolu/Esra Bilgin

Бајерн се налази у потрази за насљедником Светислава Пешића који ће у пензију на крају сезоне, а искочило је једно име у први план.

Како пише израелски портал ОНЕ, главни кандидат да наследи српског стручњака је Антон Гавел.

Гавел иза себе има пет титула шампиона Њемачке и три купа као играч, а као тренер се већ доказао у Бундеслиги – освојио је титулу 2023. освојио са Улмом, који је на терен предводио Јаго дос Сантос.

Иначе, он је играчку каријеру управо завршио у Бајерну, а тренутно са клупе предводи Бамберг.

Нема званичне потврде још увијек, али све иде ка томе да се Гавел врати у Минхен, овога пута у улози стратега.

Светислав Пешић

тренер

замјена

Бајерн

Више из рубрике

Легендарни српски стручњак Душко Вујошевић

Кошарка

Успомена на Вујошевића заувијек живи кроз његове шампионе

15 ч

0
Игокеа у полуфиналу Јуниорске Лиге шампиона

Кошарка

Игокеа у полуфиналу Јуниорске Лиге шампиона

15 ч

0
Доминик Лавринович

Кошарка

Кошаркашки ген Лавриновича: Доминик наставља породичну традицију

17 ч

0
Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима, Миленко Топић са трибина скенира таленте

Кошарка

Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима: Топић са трибина скенира таленте

19 ч

0

Госић, Бутиган и фирма Буба Koмпани осуђени због злоупотребе положаја и прања новца

Скочила цијена сирове нафте!

Драма око црне магије и покушаја убиства у Теслићу завршена психијатријским лијечењем

Почео штрајк! Десетине хиљада путника у проблему

Ново револуционарно откриће: Вјештачка интелигенција може детектовати срчане болести и до пет година раније

