Игокеа у полуфиналу Јуниорске Лиге шампиона

Кошаркаши Игокее побиједили су Лудвисбург резултатом 88:82 за пласман у полуфинале Јуниорске Лиге шампиона.
Заслужен тријумф младих Игокса који су након Сабаха дошли до другог тријумфа у групи и тако суверено осигурали пласман у саму завршницу гдје ће у суботу играти против Остендеа за пласман у велико финале.
Најзаслужнији за побједу био је Мићо Миловановић који је постигао 19 поена.
"Мекано смо ушли утакмицу, али касније смо показали карактер и побиједили утакмицу. Очекујем максимално од моје екипе у суботу да одиграмо против Остендеа. Они су јако добра екипа, прошлогодишњи финалисти", рекао је Миловановић.
Он је истакао да их чега јако тешка утакмица.
"Мислим да ћемо одбранити домаћи терен и ући у то финале", рекао је Миловановић.
