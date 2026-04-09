Игокеа у полуфиналу Јуниорске Лиге шампиона

09.04.2026 19:59

Игокеа у полуфиналу Јуниорске Лиге шампиона
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее побиједили су Лудвисбург резултатом 88:82 за пласман у полуфинале Јуниорске Лиге шампиона.

Заслужен тријумф младих Игокса који су након Сабаха дошли до другог тријумфа у групи и тако суверено осигурали пласман у саму завршницу гдје ће у суботу играти против Остендеа за пласман у велико финале.

Најзаслужнији за побједу био је Мићо Миловановић који је постигао 19 поена.

"Мекано смо ушли утакмицу, али касније смо показали карактер и побиједили утакмицу. Очекујем максимално од моје екипе у суботу да одиграмо против Остендеа. Они су јако добра екипа, прошлогодишњи финалисти", рекао је Миловановић.

Он је истакао да их чега јако тешка утакмица.

"Мислим да ћемо одбранити домаћи терен и ући у то финале", рекао је Миловановић.

КК Игокеа

Јуниорска Лига шампиона

Лакташи

утакмица

побједа

