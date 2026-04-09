Вујошевићев капитен; Милосављевић за АТВ: Дуле нам је био као отац

Иван Драгичевић
09.04.2026 14:28

Душко Вујошевић кошаркашки тренер
Некадашњи капитен Партизана Драган Милосављевић говорио је за АТВ о Душку Вујошевићу, тренеру са којим је три године сарађивао као члан београдског клуба. Признаје Милосављевић да је смрт чувеног кошаркашког стручњака погодила све чланове његове генерације.

- Дуле је за мене највећи тренер. Имао сам ту срећу да смо провели три године у Партизану. Након тога смо се чули и виђали кад год смо могли. Мени је лично много помогао у разним животним ситуацијама. Увијек сам њега првог звао кад сам имао неки проблем, или ми је требао савјет. Био нам је као очинска фигура. Јуче смо причали и стално се присјећамо, то су најљепше године у нашим каријерама и животима. Ово је велики губитак, Дуле је један од најфасцинантнијих људи које сам упознао у животу - рекао је Милосављевић.

Заједно су освајали АБА лигу и првенство Србије те су извојевали велике побједе у Евролиги у атмосфери каква је била јединствена за београдски ''Пионир''.

- Сви смо имали страхопоштовање, гледали смо га као Бога. Он је имао свој приступ, ван терена водио је рачуна о нама. Све га је занимало, имао је очински приступ и сви смо га много вољели. Толико нам је пажње посветио, трудио се да стасамо као људи и да направимо каријере. Из моје генерације, глупо је трошити ријечи, сви смо направили нешто, а све је то његова заслуга - истакао је Милосављевић.

Сахрана Душка Вујошевића биће у уторак у Алеји заслужних грађана у Београду.

