ФИБА Лига шампиона: Остенде у полуфиналу након побједе над Борцем

Андреј Кнежевић
09.04.2026 14:22

Јуниорска селекција Остендеа на мечу против Борца
Фото: Ustupljena fotografija

Јуниорска селекција Остендеа домогла се полуфиналне рунде на турниру ФИБА Лиге шампиона који се игра у Лакташима.

Белгијска екипа уписала је и другу побједу у групној фази, а након Нимбурка, данас су савладали и бањалучки Борац резултатом 81:51.

Најефикаснији у редовима Остендеа био је капитен Тим Вернијерс који је убацио 18 порна док је на другој страни Борчеву листу стријелаца предводио Лука Шћекић са 13 поена.

Фиба лига шампиона Лакташи
У 15.00 часова на терен ће кошаркаши Галатсараја и Лијетувос Ритаса, а у 17.30 часова у борбу за полуфинале крећу и јуниори Игокее које у другој утакмици групне фазе очекује дуел са Лудвигсбургом.

Игокеа је у првом колу декласирала Сабах (88:58), а потом је тим из Бакуа узео мјеру Лудвигсбургу (72:61)

Данашњи програм “затвара” дуел Тофаша и Телеком Бона који почиње у 20.00 часова.

