ФИБА Лига шампиона: Остенде у полуфиналу након побједе над Борцем

Аутор:Андреј Кнежевић
Јуниорска селекција Остендеа домогла се полуфиналне рунде на турниру ФИБА Лиге шампиона који се игра у Лакташима.
Белгијска екипа уписала је и другу побједу у групној фази, а након Нимбурка, данас су савладали и бањалучки Борац резултатом 81:51.
Најефикаснији у редовима Остендеа био је капитен Тим Вернијерс који је убацио 18 порна док је на другој страни Борчеву листу стријелаца предводио Лука Шћекић са 13 поена.
У 15.00 часова на терен ће кошаркаши Галатсараја и Лијетувос Ритаса, а у 17.30 часова у борбу за полуфинале крећу и јуниори Игокее које у другој утакмици групне фазе очекује дуел са Лудвигсбургом.
Игокеа је у првом колу декласирала Сабах (88:58), а потом је тим из Бакуа узео мјеру Лудвигсбургу (72:61)
Данашњи програм “затвара” дуел Тофаша и Телеком Бона који почиње у 20.00 часова.
