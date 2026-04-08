Хорхе Гарбахоса за АТВ: Вујошевић учинио кошарку великом у цијелом свијету

08.04.2026 16:54

Хорхе Гарбахоса, предсједник ФИВА Европе и прослављени шпански кошаркаш
Предсједник ФИВА Европе и прослављени шпански кошаркаш Хорхе Гарбахоса истакао је за АТВ да је легендарни Душко Вујошевић један од тренера који су кошарку учинили великом у цијелом свијету.

"Уз сво поштовање према његовој каријери и сву подршку, шаљем топле поздраве његовој породици. Јако ми је жао због онога што се догодило", рекао је Гарбахоса.

Он је изразио искрено саучешће породици и пријатељима преминулог Душка Вујошевића.

Евролига донијела одлуку због смрти Душка Вујошевића

Више из рубрике

Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером

Кошарка

Евролига донијела одлуку због смрти Душка Вујошевића

2 ч

0
На турниру ФИБА Лиге шампиона између јуниорских селекција Олденбург и Галатасарај минутом ћутања одата је почаст преминулом кошаркашком тренеру Душку Вујошевићу .

Кошарка

Минут ћутања за Душка Вујошевића прије меча Олденбурга и Ритаса

3 ч

0
Хорхе Гарбахоса, предсједник ФИВА Европе и прослављени шпански кошаркаш и Камил Новак, извршни директор ФИБА Европа пристигли су у Лакташе.

Кошарка

ФИБА Лига шампиона: Додик и Радивојевић дочекали Гарбахосу и Новака

3 ч

0
Јуниорска селекција кошаркашког клуба Борац позира на такмичењу јуниорске Лиге шампиона у Лакташима, 8. априла 2026. године

Кошарка

Јуниори Борца срушили Нимбурк

4 ч

0

