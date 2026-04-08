Јуниори Борца срушили Нимбурк

Аутор:Никола Лучић
Коментари:0
Кошаркаши Борца остварили су прву побједу у својој уводној утакмици на турниру јуниорске Лиге шампиона у Лакташима против чешког Нимбурка резултатом 75:68.
Црвено-плави одиграли су сјајно у кључним тренуцима и успјели да надокнаде и заостатак од 10 поена.
Бањалучане је предводио Данило Смиљанић са 24 поена, док је за Нимбурк 17 поена убацио Криштоф Давидек.
Борац ће против белгијског Остендеа у наредном мечу имати прилику да избори пласман у полуфинале.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
14
19
03
19
00
18
58
18
53
Тренутно на програму