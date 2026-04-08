Јуниори Борца срушили Нимбурк

Аутор:

Никола Лучић
08.04.2026 14:42

Коментари:
0

0
Јуниорска селекција кошаркашког клуба Борац позира на такмичењу јуниорске Лиге шампиона у Лакташима, 8. априла 2026. године
Фото: ATV

Кошаркаши Борца остварили су прву побједу у својој уводној утакмици на турниру јуниорске Лиге шампиона у Лакташима против чешког Нимбурка резултатом 75:68.

Црвено-плави одиграли су сјајно у кључним тренуцима и успјели да надокнаде и заостатак од 10 поена.

Бањалучане је предводио Данило Смиљанић са 24 поена, док је за Нимбурк 17 поена убацио Криштоф Давидек.

Борац ће против белгијског Остендеа у наредном мечу имати прилику да избори пласман у полуфинале.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Борац

ФИБА Лига шампиона

Лакташи

побједа

КК Нимбурк

Коментари (0)
