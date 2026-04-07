Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

Аутор:АТВ
Коментари:0
Фудбалери Бајерна направили су "брејк" у Мадриду и славили против Реала у првој утакмици четвртфинала Лиге шампиона резултатом 2:1.
Од почетка је у Мадриду командовао Бајерн, али је први запријетио Реал преко Винисијуса - шутирао је непрецизно. Покушао је и Ембапе, Мануел Нојер је био сигуран.
Њемачки голман је био на висини задатка током првих пола сата игре, те одолијевао свим налетима домаћина. Све то је створило шансу на другој страни, Гнабри је пресјекао лопту и нашао се испред Луњина, који је одлично одреаговао и одбранио.
Све је то била увертира за 41. минут, када је Гнабри на сјајан начин упослио Луиса Дијаса, којем је остао лакши дио посла и довео до вођства Бајерн.
Тек што је почело друго полувријеме, Хари Кејн је гађао са ивице казненог простора и погодио за 2:0, те је Реал већ послије 46 минута био у подређеном положају и екипа која озбиљно каска за Баварцима.
Реал се вратио у живот пред реванш голом Килијана Ембапеа у 74. минуту.
У Лисабону је први покушао Спортинг, у осмом минуту је покушао Араухо, који се убацио на право мјесто и шутирао, али је Раји помогао оквир гола. Исти играч је само 60 секунди касније покушао, али је овог пута лопта отишла преко гола.
Фудбалери Арсенала савладали су Спортинг у самој завршници резултатом 1:0.
Ипак, почео је потом Арсенал да дође до поготка, послије корнера је био веома близу циља, Руи Силва је спријечио то и лопту скренуо у корнер.
Догодила се и несрећна ситуација за Португалце, али за реванш, јер је јавну опомену добио нападач Луис Суарез, који неће моћи да помогне тиму у Лондону. За крај првог полувремена је пробао Мартин Едегард, међутим, лак је то био посао за голмана Спортинга.
Арсеналу је у наставку поништен гол Зубимендија, али је у самој завршници утакмице, тачније у 91. минуту Каи Хаверц донио побједу лондонском тиму.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму