Незапамћен скандал: Хулигани утрчали на терен и тукли играче Слободе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Невјероватан хаос догодио се на утакмици између Слободе Доњи Товарник и Ветерника у 20. колу Српске лиге Војводина, гдје су хулигани гостујућег тима улетјели на терен у завршници утакмице и напали играче и тренера домаћег тима.
Нестварно, али меч у Огару није прекинут, већ је послије инцидента који је потрајао двадесетак минута, меч настављен и приведен крају.
Инцидент се догодио у финишу меча при резултату 1:1, када су навијачи Ветерника улетјели на терен и почели да туку кога су стигли на терену.
Маскирани хулигани улетјели су на терен и ударали играче противничког тима, а нису се обазирали ни на покушаје својих играча да смире ситуацију.
На Инстаграму се појавио и снимак инцидента и како су навијачи Ветерника улетјели на терен и тукли играче Слободе из Доњег Товарника.
На крају је меч настављен и Ветерник је славио голом у 17. минуту надокнаде.
Слобода се огласила путем свог званичног сајта, објавила је и фотографије упада навијача на терен.
"Јуче је, нажалост, фудбал пао у други план. Играчи, стручни штаб и управа Фудбалског клуба Слобода били су изложени нападу од стране хулигана из Ветерника, а сцене које су се догодиле на терену немају место нигдје, а посебно не на спортским борилиштима", навели су и додали:
"ФК Слобода најоштрије осуђује сваки вид насиља и верује да спорт мора да остане простор фер-плеја, поштовања и достојанства. Надамо се да ће Фудбалски савез Војводине реаговати на прави начин и заштити како Слободу, тако друге клубове".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
15 ч0
Фудбал
15 ч0
Фудбал
1 д0
Фудбал
2 д0
Најновије
Најчитаније
07
52
07
38
07
33
07
25
07
15
Тренутно на програму