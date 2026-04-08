Игор Додик за АТВ: Бањалука и Лакташи у центру европске кошарке

Генерални менаџер КК Игокеа Игор Додик рекао је гостујући у АТВ-овој емисији Центар дана да је јуче отворена Омладинска лига шампиона у којој учествује девет клубова.
"Један клуб из Израела је, нажалост, одустао због политичке ситуације да допутује у Лакташе, али са друге стране ми је изузетно драго што је Борац из Бањалуке тај девети учесник. Јуче су имали прву побједу у Јуниорској чемпионс лиги и први пут да су побједили у јуниорској категорији што се тиче европских такмичења и данас смо имали прилику да угостимо Хорхе Гарбахосу и Камила Новака, челне људе из ФИБЕ Европе", рекао је Додик.
Он је истакао да се у центар, не само региона него и Европе, у свијету кошарке стављају Лакташи, Бањалука и Република Српска.
"То је нешто што ме највише радује. Турнир ће трајати до недјеље, ми се наравно радујемо да је Игокеа, као кошаркашки клуб, први побједник Јуниорске чемпионске лиге прије четири године и надам се да ће ово бити друга титула", рекао је Додик.
Он је истакао да је турнир у Лакташима јако значајан не само за играче Игокее и Борца већ и за све друге младе играче.
"Мислим да су они будући суперстарови што ће да покаже вријеме и што се тиче Европске лиге и што се тиче МБА лиге. Вечерас ћемо исто тако да имамо разговор с обзиром да НБА Јуроп се припрема да дође у Европу, сазнали смо већ неке детаље, вечерас ћемо да сазнамо још појединости", рекао је Додик.
Он је истакао да се сви изузетно труде да Игокеа буде учесник наредних година Чемпионс лиге која би требала да буде друга лига испод НБА Јуроп.
"О свим тим детаљима ћемо так накнадно да сазнамо, али мислим да за будуће играче, ова лига је изузетно значајна", рекао је Додик.
Додик је истакао да га је, нажалост, изненадила вијест о смрти легендарног кошаркашког тренера Душка Вујошевића.
"Једна величина, један од најтрофејнијих наших тренера је преминуо. Јако ми је жао због свега тога. Сјећам се када је Игокеа имала сарадњу са КК Партизан када је он водио Партизан, када смо у Загребу освојили Јадранску лигу, радовали смо се заједно, много пута со били у истом друштву", рекао је Додик.
Додик је истакао да је Вујошевић био не само тренерска, него и људска величина
"Јако ми је жао што се то десило, саучешће породици", поручио је Додик.
