Посебан опроштај Новака Ђоковића од Душка Вујошевића: Подијелио његову култну изјаву, желио да сви опет чују

Новак Ђоковић написао је дирљиву поруку о Душку Вујошевићу и подијелио са својим пратиоцима његову чувену изјаву о томе како се "пали машина" у кошаркашком и било ком спортском тиму.
"Почивај у миру, Душко. Хвала за све што си дао српском спорту", написао је Новак Ђоковић у опроштају од Душка Вујошевића.
На дан када је преминуо најтрофејнији тренер у историји Партизана, у 68. години, највећи тенисер свих времена је на свом Инстаграму подијелио једну од чувенијих Вујошевићевих изјава. Она говори о томе како се "пали машина" и како највиши степен пожртвованости за саиграча чини тим непобједивим.
"Убијеђен сам да ако се ради на начин на који смо ми радили, да доста ствари у Србији могу да буду на европском нивоу. Ту је сљедећи критеријум - да може да се погријеши какав је ко играч, а може да се погријеши још лакше у оном тежем дијелу - какав ће ко играч бити. Али да не смије да се погријеши у томе какав је човјек. Просто, ту морају да буду људи који су спремни не да поднесу, већ да исправе туђу грешку", рекао је Вујошевић, а подијелио Ђоковић.
"Чак и када је неко погријешио у избору шута, у смислу неког егоизма и себичности, да други играч то не треба да критикује. Већ да се баци спринтом по лопту као да је он направио грешку. Е, тада се пали машина", једна је од култнијих Вујошевићевих изјава.
Душко Вујошевић увијек је истицао да је велики навијач Новака Ђоковића и да је велики поштовалац његових резултата. То поштовање је увијек било обострано, што је Ноле и овом поруком показао., преноси Мондо.рс
