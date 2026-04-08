Хорхе Гарбахоса и Камил Новак пристигли у Лакташе на турнир Лиге шампиона

Лакташи су ове седмице епицентар кошарке. Другог дана турнира у јуниорској Лиги шампиона на програму су четири утакмице, а пристигла су бројна позната имена из свијета кошарке.
Међу њима први човјек ФИБА Европа Хорхе Гарбахоса и извршни директор Камил Новак. Дочекали су их челни људи Игокее Игор Додик и Вук Радивојевић, као и амбасадор клуба Перо Антић. У Игокеи су се потрудили да буду добар домаћин, а стигле су и похвале за сјајну организацију турнира.
„Прије свега, желим да се захвалим господину Додику, његовој породици, Кошаркашком клубу Игокеа. Увијек је лијепо видјети тако активне клубове као што је Игокеа, која овдје у Лакташима има веома добре услове. Први пут сам ту и импресиониран сам нивоом организације. Сви смо узбуђени како наша сарадња изгледа, срећан сам што сам стигао и надам се да ово није посљедњи пут да сам овдје“, рекао је Хорхе Гарбахоса.
„Задовољство је видјети да један клуб располаже овако добрим условима. Видјећемо шта ћемо да радимо у будућности, али овдје сигурно могу да се организују и друга такмичења под окриљем ФИБА. Веома смо срећни што имамо сјајну сарадњу са Игокеом која се показала као одличан домаћин“, поручио је Камил Новак.
Генерални менаџер Игокее Игор Додик рекао је да су у клубу дали све од себе да турнир буде организован на највишем нивоу, као и да је велика част угостити челнике ФИБА Европа.
"Заиста ми је велика част што имамо прилику да угостимо челнике ФИБА Европа. Ово је велика прилика да презентујемо Лакташе, Републику Српску и Бањалуку у најбољем свјетлу. Мислим да ће након организације овог турнира доћи до организације још догађаја у склопу ФИБА. Заиста се трудимо да се покажемо у најбољем свјетлу и данашња посјета је веома значајна", рекао је Додик.
Све у Лакташима затекла је вијест о одласку Душка Вујошевића, а утакмице су почеле минутом ћутње.
„Имам велико поштовање према његовој каријери и моје мисли су сада уз његову породицу. Јако ми је жао због прераног одласка Душка Вујошевића. Био је велики човјек и тренер, учинио је кошарку великом у цијелом свијету“, изјавио је Гарбахоса.
Програм у Лакташима данас су отворили јуниори Борца и Нимбурка. До прве побједе у свом премијерном европском наступу стигли су млади играчи бањалучког клуба. „Црвено-плави“ славили су резултатом 75:68, а сјајну партију пружио је Данило Смиљанић са 24 поена.
На терен ће сутра и јуниори Игокее који би евентуалном побједом против Лудвигсбурга осигурали пласман у полуфинале. Утакмица је на програму у 17 часова и 30 минута.
