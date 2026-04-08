У овој земљи кафа је испод 2КМ, а изнајмљивање лежаљке и пешкира на плажи кошта мање од 3КМ

Улица у Вијетнаму.
Фото: Sachith Ravishka Kodikara/Pexels

Вијетнам се све више истиче као дестинација која спаја егзотичне пејзаже, богату културу и невјероватно приступачне цијене за туристе.

Ако планирате путовање или сте само знатижељни колико далеко ваш новац може ићи, ево неколико примјера трошкова из свакодневног живота у Вијетнаму.

Цијене основних производа и пића

Марлборо цигарете – 1 евро (≈ 2,05 КМ)

Камел цигарете – 0,80 евра (≈ 1,64 КМ)

Кока-Кола – 0,27 евра (≈ 0,55 КМ)

Пиво – 0,69 евра (≈ 1,42 КМ)

Рижа, пилетина, јаја и поврће – 1,80 евра (≈ 3,69 КМ)

Рижа, шкампи, јаја и поврће – 1,98 евра (≈ 4,06 КМ)

Салата – 1,65 евра (≈ 3,38 КМ)

Кафа – 0,80 евра (≈ 1,64 КМ)

Ово показује да и уз врло мали буџет можете уживати у свјежим и квалитетним оброцима, а да притом не трошите више од неколико еура дневно.

Цијене на плажи и за туристичке садржаје

На плажама Вијетнама, цијене су такође изузетно приступачне:

Лежаљка и пешкир – 1,30 евра (≈ 2,67 КМ)

Сокови и пива – 0,69 евра (≈ 1,42 КМ)

Смути – 1,30 евра (≈ 2,67 КМ)

Пепси – 0,69 евра (≈ 1,42 КМ)

Кокосов сок – 1,30 евра (≈ 2,67 КМ)

За смјештај, ситуација је једнако повољна: 4* хотел с роофтоп базеном и доручком за двије особе кошта око 22 евра по ноћи(≈ 45,10 КМ), док вила с базеном и доручком стоји приближно 21 евро по ноћи за двије особе (≈ 43,05 КМ).

За туристе који желе истраживати град и околину, изнајмљивање мотора је врло јефтино – око 4 до 5 евра дневно (≈ 8,20 до 10,25 КМ), што је значајно повољније од већине популарних туристичких дестинација у Европи.

Све у свему, Вијетнам пружа могућност да уживате у егзотичном амбијенту, одличној храни и активностима на плажи без да притом празните новчаник.

(Радио Сарајево)

