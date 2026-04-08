У овој земљи кафа је испод 2КМ, а изнајмљивање лежаљке и пешкира на плажи кошта мање од 3КМ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Вијетнам се све више истиче као дестинација која спаја егзотичне пејзаже, богату културу и невјероватно приступачне цијене за туристе.
Ако планирате путовање или сте само знатижељни колико далеко ваш новац може ићи, ево неколико примјера трошкова из свакодневног живота у Вијетнаму.
Цијене основних производа и пића
Марлборо цигарете – 1 евро (≈ 2,05 КМ)
Камел цигарете – 0,80 евра (≈ 1,64 КМ)
Кока-Кола – 0,27 евра (≈ 0,55 КМ)
Пиво – 0,69 евра (≈ 1,42 КМ)
Рижа, пилетина, јаја и поврће – 1,80 евра (≈ 3,69 КМ)
Рижа, шкампи, јаја и поврће – 1,98 евра (≈ 4,06 КМ)
Салата – 1,65 евра (≈ 3,38 КМ)
Кафа – 0,80 евра (≈ 1,64 КМ)
Ово показује да и уз врло мали буџет можете уживати у свјежим и квалитетним оброцима, а да притом не трошите више од неколико еура дневно.
На плажама Вијетнама, цијене су такође изузетно приступачне:
Лежаљка и пешкир – 1,30 евра (≈ 2,67 КМ)
Сокови и пива – 0,69 евра (≈ 1,42 КМ)
Смути – 1,30 евра (≈ 2,67 КМ)
Пепси – 0,69 евра (≈ 1,42 КМ)
Кокосов сок – 1,30 евра (≈ 2,67 КМ)
За смјештај, ситуација је једнако повољна: 4* хотел с роофтоп базеном и доручком за двије особе кошта око 22 евра по ноћи(≈ 45,10 КМ), док вила с базеном и доручком стоји приближно 21 евро по ноћи за двије особе (≈ 43,05 КМ).
За туристе који желе истраживати град и околину, изнајмљивање мотора је врло јефтино – око 4 до 5 евра дневно (≈ 8,20 до 10,25 КМ), што је значајно повољније од већине популарних туристичких дестинација у Европи.
Све у свему, Вијетнам пружа могућност да уживате у егзотичном амбијенту, одличној храни и активностима на плажи без да притом празните новчаник.
(Радио Сарајево)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
12 ч1
Друштво
12 ч0
Кошарка
12 ч0
Регион
12 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
2 д0
Најновије
Најчитаније
07
54
07
48
07
46
07
42
07
32
Тренутно на програму