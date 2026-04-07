Астролошки преокрет послије 150 година: Ова седмица доноси велике промјене

07.04.2026 17:17

Фото: pexels/Jean Neves

Ова седмица, када су астролошки аспекти у питању, доноси необичне енергије и бројне преокрете.

Почетак седмице обиљежен је снажним налетом енергије, јер Сунце у Овну формира напет квадрат са Јупитером у Раку. Како је Јупитер планета ширења и нових прилика, овај аспект може појачати самопоуздање, амбицију и жељу да размишљамо шире о својим могућностима.

Марс у Овну буди личне жеље

У четвртак, 9. априла, Марс улази у знак Овна, доносећи снажан импулс за акцију и повезивање са сопственим жељама.

Ово је тренутак када постаје јасно да су наше жеље израз личне слободе – нешто што долази изнутра и што нико не може наметнути. Период до 18. маја идеалан је да преиспитамо шта заиста желимо и да своје циљеве посматрамо као нешто природно и важно.

Астролошки догађај какав се не памти 150 година

Посебно важан датум је 12. април, када долази до кон‌јункције Марса и Нептуна у знаку Овна.

Ова кон‌јункција се дешава сваке двије године, али у знаку Овна није забиљежена још од 1874. године, јер Нептун није пролазио кроз овај знак више од једног вијека.

Због тога се овај астролошки тренутак сматра изузетно ријетким и снажним.

Сусрет жеља и интуиције

Нептун је планета духовности, интуиције и мистерије, док Марс симболизује акцију, енергију и вољу.

Њихова комбинација у Овну може донијети одређену конфузију када су у питању жеље и лични идентитет, али управо у томе лежи прилика за раст. Ово је период када треба отпустити потребу за потпуном контролом и прихватити неизвјесност.

Вријеме за храброст и промјене

Марс у Овну подстиче да се поново осјетимо живима кроз своје жеље, док Нептун доноси подсјећање да се права снага често налази у непознатом.

Управо зато, ово је тренутак да закорачите у неизвјесност са храброшћу. У том простору можете упознати снажнију, аутентичнију верзију себе.

