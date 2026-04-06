Logo
Large banner

Ова три хороскопска знака увијек све закомпликују

Аутор:

АТВ
06.04.2026 15:41

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Jean Neves

Постоје људи који ће и најједноставнију ситуацију претворити у драму, не зато што то желе, него зато што једноставно - не знају другачије.

Њихов унутарњи свијет често је сложен, препун питања, анализа и емоција, па се и најобичније одлуке претварају у праве менталне маратоне. У астрологији се посебно издвајају три хороскопска знака који имају репутацију оних који увијек све - закомпликују.

Близанци

Ако постоји знак који може сагледати сваку ситуацију из барем пет различитих углова, то су Близанци. Њихова знатижеља и потреба за константним менталним стимулансом често их воде у претјерано анализирање. Док други људи донесу одлуку у неколико минута, Близанци ће разматрати све могуће сценарије - и оне реалне и оне потпуно хипотетске, преноси Индекс.

Њихова двојакост често значи и унутрашњи сукоб. Данас желе једно, сутра друго. Управо та неодлучност и стално преиспитивање чине да се једноставне ствари развуку у бесконачност. Није да желе компликовати - али њихов мозак једноставно не зна стати.

Д‌јевица

Перфекционизам је дар, али и проклетство - а Д‌јевице то најбоље знају. Њихова потреба да све буде "како треба" често их води у претјерано анализирање детаља које други ни не примјећују. За њих ништа није довољно добро док није савршено, а тај стандард ријетко је лако достићи.

лото

Занимљивости

Добио милионе у игри Лото, али остао без исплате

Због тога често компликују ситуације које би могле бити ријешене брзо и једноставно. Свака одлука мора бити темељито промишљена, сваки потез провјерен, сваки исход предвиђен. У том процесу, једноставност се изгуби, а ствари постану - непотребно сложене.

Шкорпија

Код Шкорпија ништа није површно - па тако ни њихове реакције. Они све осјећају дубоко, интензивно и често с дозом сумње. Управо та емоционална дубина може их одвести у непотребно компликовање односа и ситуација.

Шкорпије имају тенденцију да траже скривена значења и мотиве, чак и тамо гд‌је их нема. Једна реченица може постати предмет анализе, једна ситуација повод за сумњу. Њихова интуиција је снажна, али када се споји с несигурношћу или потребом за контролом, ствари се лако закомпликују.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

Хороскоп за април

Хороскоп 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Добио милионе у игри Лото, али остао без исплате

Занимљивости

Добио милионе у игри Лото, али остао без исплате

16 ч

0
Два знака би ускоро могла да упознају особу која ће им промијенити живот

Занимљивости

Два знака би ускоро могла да упознају особу која ће им промијенити живот

17 ч

0
Змија у лишћу

Занимљивости

Срби масовно саде ову биљку, а не знају да привлачи змије: Чим је осјете одмах се окупљају и гнијезде

22 ч

0
Дневни хороскоп за понедјељак: Овновима се пуни новчаник, Бикови упознају сродну душу

Занимљивости

Дневни хороскоп за понедјељак: Овновима се пуни новчаник, Бикови упознају сродну душу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

07

15

Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner