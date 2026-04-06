Ова три хороскопска знака увијек све закомпликују

Постоје људи који ће и најједноставнију ситуацију претворити у драму, не зато што то желе, него зато што једноставно - не знају другачије.
Њихов унутарњи свијет често је сложен, препун питања, анализа и емоција, па се и најобичније одлуке претварају у праве менталне маратоне. У астрологији се посебно издвајају три хороскопска знака који имају репутацију оних који увијек све - закомпликују.
Ако постоји знак који може сагледати сваку ситуацију из барем пет различитих углова, то су Близанци. Њихова знатижеља и потреба за константним менталним стимулансом често их воде у претјерано анализирање. Док други људи донесу одлуку у неколико минута, Близанци ће разматрати све могуће сценарије - и оне реалне и оне потпуно хипотетске, преноси Индекс.
Њихова двојакост често значи и унутрашњи сукоб. Данас желе једно, сутра друго. Управо та неодлучност и стално преиспитивање чине да се једноставне ствари развуку у бесконачност. Није да желе компликовати - али њихов мозак једноставно не зна стати.
Перфекционизам је дар, али и проклетство - а Дјевице то најбоље знају. Њихова потреба да све буде "како треба" често их води у претјерано анализирање детаља које други ни не примјећују. За њих ништа није довољно добро док није савршено, а тај стандард ријетко је лако достићи.
Због тога често компликују ситуације које би могле бити ријешене брзо и једноставно. Свака одлука мора бити темељито промишљена, сваки потез провјерен, сваки исход предвиђен. У том процесу, једноставност се изгуби, а ствари постану - непотребно сложене.
Код Шкорпија ништа није површно - па тако ни њихове реакције. Они све осјећају дубоко, интензивно и често с дозом сумње. Управо та емоционална дубина може их одвести у непотребно компликовање односа и ситуација.
Шкорпије имају тенденцију да траже скривена значења и мотиве, чак и тамо гдје их нема. Једна реченица може постати предмет анализе, једна ситуација повод за сумњу. Њихова интуиција је снажна, али када се споји с несигурношћу или потребом за контролом, ствари се лако закомпликују.
