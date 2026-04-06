Добио милионе у игри Лото, али остао без исплате

Аутор:АТВ
Коментари:0
Да добитак на лотоу у овој висини не буде искориштен, готово је једнако невјероватно као и сам добитак.
Ипак, то се сада догодило у Великој Британији, листић вриједан 10,6 милиона фунти (12,3 милиона евра) није уновчен и истекао је након пола године.
Република Српска
Додик коментарисао долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку
Играчи Националне лутрије морају да подигну свој добитак у року од 180 дана.
Међутим, у овом случају један играч је вјероватно пропустио своју шансу. Умјесто на приватни рачун, џекпот сада иде у хуманитарне сврхе – укупно око 12,3 милиона евра.
Након опсежне, али неуспјешне потраге за правим добитником, Национална лутрија је званично потврдила да до крајњег рока прошлог четвртка није поднијет ниједан валидан захтјев.
Савјети
Додајте лист ловора у луковину и јаја ће бити љепша него икад
"Упркос опсежној потрази за мистериозним милионером из Бекслија, могу да потврдим да се власник тикета није јавио да преузме свој добитак и да је, нажалост, пропустио ову животно важну суму новца", изјавио је главни савјетник за добитнике Енди Картер.
Сада већ неважећи тикет купљен је 4. октобра 2025. године у Бекслију, добростојећем и уређеном предграђу југоисточно од Лондона.
Преостаје само да се надамо да играч неће случајно пронаћи тикет у неком џепу.
Према наводима лутријске компаније, већина неподигнутих добитака односи се на мање износе. Необично је да добитак ове величине остане неподигнут. Тренутно још пет главних добитака у вриједности од 3,2 милиона фунти (око 3,8 милиона евра) чека на исплату.
Бања Лука
АТВ сазнаје: Матовић се пријавио на конкурс за директора Банског двора
Овим новцем лутријска компанија сада помаже онима којима је помоћ потребна, укључујући и организацију "Ти и ја, срећна породица, дечији фонд за особе са инвалидитетом“, која подржава децу са инвалидитетом и њихове старатеље.
Картер је додао:
"Новац ће сада бити искоришћен у хуманитарне сврхе и повећаће недјељно прикупљених 33 милиона фунти за пројекте које финансира Национална лутрија, од којих се неки налазе у области Бекслија", изјавио је он, преноси Билд.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
22 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму