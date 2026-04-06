Добио милионе у игри Лото, али остао без исплате

06.04.2026 15:23

Добио милионе у игри Лото, али остао без исплате
Фото: Pixabay

Да добитак на лотоу у овој висини не буде искориштен, готово је једнако невјероватно као и сам добитак.

Ипак, то се сада догодило у Великој Британији, листић вриједан 10,6 милиона фунти (12,3 милиона евра) није уновчен и истекао је након пола године.

Милорад Додик

Република Српска

Додик коментарисао долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку

Играчи Националне лутрије морају да подигну свој добитак у року од 180 дана.

Међутим, у овом случају један играч је вјероватно пропустио своју шансу. Умјесто на приватни рачун, џекпот сада иде у хуманитарне сврхе – укупно око 12,3 милиона евра.

Добитак истекао након пола године

Након опсежне, али неуспјешне потраге за правим добитником, Национална лутрија је званично потврдила да до крајњег рока прошлог четвртка није поднијет ниједан валидан захтјев.

Васкршња јаја.jpg

Савјети

Додајте лист ловора у луковину и јаја ће бити љепша него икад

"Упркос опсежној потрази за мистериозним милионером из Бекслија, могу да потврдим да се власник тикета није јавио да преузме свој добитак и да је, нажалост, пропустио ову животно важну суму новца", изјавио је главни савјетник за добитнике Енди Картер.

Сада већ неважећи тикет купљен је 4. октобра 2025. године у Бекслију, добростојећем и уређеном предграђу југоисточно од Лондона.

Преостаје само да се надамо да играч неће случајно пронаћи тикет у неком џепу.

Велики добици се готово увијек подижу

Према наводима лутријске компаније, већина неподигнутих добитака односи се на мање износе. Необично је да добитак ове величине остане неподигнут. Тренутно још пет главних добитака у вриједности од 3,2 милиона фунти (око 3,8 милиона евра) чека на исплату.

Младен Матовић, Бански двор

Бања Лука

АТВ сазнаје: Матовић се пријавио на конкурс за директора Банског двора

Овим новцем лутријска компанија сада помаже онима којима је помоћ потребна, укључујући и организацију "Ти и ја, срећна породица, дечији фонд за особе са инвалидитетом“, која подржава децу са инвалидитетом и њихове старатеље.

Картер је додао:

"Новац ће сада бити искоришћен у хуманитарне сврхе и повећаће недјељно прикупљених 33 милиона фунти за пројекте које финансира Национална лутрија, од којих се неки налазе у области Бекслија", изјавио је он, преноси Билд.

Више из рубрике

Два знака би ускоро могла да упознају особу која ће им промијенити живот

Занимљивости

Два знака би ускоро могла да упознају особу која ће им промијенити живот

17 ч

0
Змија у лишћу

Занимљивости

Срби масовно саде ову биљку, а не знају да привлачи змије: Чим је осјете одмах се окупљају и гнијезде

22 ч

0
Дневни хороскоп за понедјељак: Овновима се пуни новчаник, Бикови упознају сродну душу

Занимљивости

Дневни хороскоп за понедјељак: Овновима се пуни новчаник, Бикови упознају сродну душу

1 д

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Занимљивости

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

07

15

Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

07

12

Вечерас истиче ултиматум

