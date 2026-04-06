АТВ сазнаје: Матовић се пријавио на конкурс за директора Банског двора

Аутор:АТВ
Коментари:3
Младен Матовић, в.д. директора Банског двора поднио је пријаву на трећи Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе „Бански двор – културни центар“ Бањалука, потврђено је за АТВ.
Матовићу је мандат истекао крајем октобра прошле године, а на претходна два конкурса се није пријавио. Претходни конкурс поништен је јер су прворангирани бивши директор бањалучке Гимназије Зоран Пејашиновић и бивши директор “Лутрије Републике Српске” Рајко Радовановић имали исти број бодова.
Посљедњи конкурс у низу објављен је 26. марта, а рок за достављање пријава је до 10. априла.
Подсјећамо, ово је трећи пут да Комисија расписује конкурс за избор директора Банског двора, након што је претходно два пута поништен.
Као што смо већ навели, посљедњи пут конкурс је поништен крајем јануара ове године, када су исти број бодова имали Пејашиновић и Радовановић.
У трци су била још два кандидата - Данка Игњатовић, која је кадар СПС-а, и професор у бањалучкоје Музичке школе Јасна Ђуровић.
Претходно, у децембру је такође поништен конкурс, а тада су у трци били Зоран Пејашиновић, Рајко Радовановић и Данка Игњатовић.
Први конкурс, према ријечима предсједника градског Парламента Љубе Нинковића, поништен је јер нису правовремено завршене конкурсне процедуре.
"Прошло је више од мјесец дана од затварања конкурса, а ми нисмо добили имена прворангираних кандидата и зато је предложено поништавање и расписивање нових конкурса", рекао је Нинковић у децембру након што је скупштинска већина предложила поништавање конкурса.
На прва два конкурса није се пријавио дотадашњи директор Младен Матовић, којем је раније истекао мандат на челу ове културне институције.
Матовић је на мјесто директора Банског двора први пут дошао 7. априла 2017. године и на њему је провео осам и по година.
Током тог периода Матовић је имао неподијељену подршку одборника и годинама је низао похвале за руковођење овом установом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
07
52
07
38
07
33
07
25
07
15
Тренутно на програму