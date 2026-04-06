Лажна дојава о бомби, нема безбједносних пријетњи

СРНА

06.04.2026 08:53

Лажна дојава о бомби, нема безбједносних пријетњи
Противдиверзионим прегледом објекта средње школе у Бањалуци утврђено је да нема безбједносних пријетњи, након дојаве о постављеној експлозивној направи, речено је Срни из Полицијске управе Бањалука.

Средња школа у Бањалуци добила је јутрос дојаву о постављеној експлозивној направи, након чега је услиједио противдиверзиони преглед објекта.

На мејл адресу школе у 6.30 часова стигла је порука да је постављена експлозивна направа, што је пријављено полицији.

Тагови :

дојава о бомби

Школа

Бањалука

Полиција Републике Српске

