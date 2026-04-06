Лажна дојава о бомби, нема безбједносних пријетњи

Извор:
СРНА
Коментари:0
Противдиверзионим прегледом објекта средње школе у Бањалуци утврђено је да нема безбједносних пријетњи, након дојаве о постављеној експлозивној направи, речено је Срни из Полицијске управе Бањалука.
Средња школа у Бањалуци добила је јутрос дојаву о постављеној експлозивној направи, након чега је услиједио противдиверзиони преглед објекта.
На мејл адресу школе у 6.30 часова стигла је порука да је постављена експлозивна направа, што је пријављено полицији.
Република Српска
23 ч1
Свијет
23 ч1
БиХ
23 ч0
Хроника
23 ч0
Најновије
Најчитаније
07
52
07
38
07
33
07
25
07
15
Тренутно на програму