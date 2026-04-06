Дојава о бомби у бањалучкој Гимназији

Аутор:АТВ
У бањалучкој Гимназији јутрос је стигла дојава о постављеној бомби, због чега су ученици обавијештени да не долазе на наставу.
Како је речено за АТВ из ПУ Бањалука, у току је противдиверзиони преглед школе.
"Јутрос око 06.30 часова пријављено је да је на мејл адресу средње школе у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа. Полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП-а у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством", речено је за АТВ.
Подсјетимо, прије седам дана у више бањалучких школа стигле су дојаве о постављеним бомбама. Након обављених безбједносних прегледа, утврђено је да су пријаве биле лажне.
