Дојава о бомби у бањалучкој Гимназији

06.04.2026 07:35

У бањалучкој Гимназији јутрос је стигла дојава о постављеној бомби, због чега су ученици обавијештени да не долазе на наставу.

Како је речено за АТВ из ПУ Бањалука, у току је противдиверзиони преглед школе.

"Јутрос око 06.30 часова пријављено је да је на мејл адресу средње школе у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа. Полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП-а у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством", речено је за АТВ.

Подсјетимо, прије седам дана у више бањалучких школа стигле су дојаве о постављеним бомбама. Након обављених безбједносних прегледа, утврђено је да су пријаве биле лажне.

