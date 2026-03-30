Нова дојава о бомби, у току евакуација Гимназије у Бањалуци

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Након што су три основне школе јутрос евакуисане због дојаве о постављеној бомби, нова дојава упућена је у Гимназију у Бањалуци.
Како је потврђено за АТВ настава је одмах обустављена и у току је евакуација ученика и запослених.
Подсјетимо, бањалучкој полицији јутрос је пријављено да су у три основне школе на подручју града стигле поруке о постављеним експлозивним направама.
Бања Лука
Ради се о ОШ ”Бранко Радичевић”, ”Свети Сава” и ”Петар Петровић Његош”. У ПУ Бањалука наводе да је у све три школе урађен противдиверзиони преглед и утврђено је да нема безбједносни пријетњи.
”У 13.30 часова ПУ Бањалука је пријављено да је на мејл адресу средње школе стигла порука да је постављена експлозивна направа. Полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством. Ученици, наставно и друго особље се евакуише, те слиједи вршење ПДЗ прегледа”, наводе у ПУ Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
13
16
09
16
08
16
07
16
03
Тренутно на програму