Дојаве о бомбама у бањалучким основним школама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бањалучка полиција јутрос је добила пријаву да су на мејлове двије основне школе на подручју града стигле дојаве да су постављене бомбе.
АТВ сазнаје да су бомбе дојављене у Основним школама "Свети Сава" и Бранко Радичевић.
Хроника
Из Полицијске управе Бањалука за АТВ је потврђено да су пријаве запримили око 9:45 сати, те да су екипе на терену.
"Јутрос око 09:45 часова ПУ Бањалука пријављено је да је на мејл адресе двије основне школе у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа", речено нам је у полицији.
Додаје се да полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП-а у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством.
Бања Лука
"Ученици, наставно и друго особље се евакуише, те слиједи вршење противдиерзионог прегледа наведених школа", кажу у полицији за АТВ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
04
11
04
11
04
11
03
10
56
Тренутно на програму