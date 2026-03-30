Дојаве о бомбама у бањалучким основним школама

АТВ
30.03.2026 10:30

Основна школа Бранко Радичевић Бањалука
Бањалучка полиција јутрос је добила пријаву да су на мејлове двије основне школе на подручју града стигле дојаве да су постављене бомбе.

АТВ сазнаје да су бомбе дојављене у Основним школама "Свети Сава" и Бранко Радичевић.

Из Полицијске управе Бањалука за АТВ је потврђено да су пријаве запримили око 9:45 сати, те да су екипе на терену.

"Јутрос око 09:45 часова ПУ Бањалука пријављено је да је на мејл адресе двије основне школе у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа", речено нам је у полицији.

Додаје се да полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП-а у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством.

"Ученици, наставно и друго особље се евакуише, те слиједи вршење противдиерзионог прегледа наведених школа", кажу у полицији за АТВ.

