Апел на мрежама узнемирио Бањалучане: "Иза свега стоји велика лаж"

Аутор:АТВ
29.03.2026
21:05
Друштвеним мрежама и Вибер групама проширио се апел који је Бањалучане, али и Прњаворчане, након тврдњи да је нестала дјевојка из највећег града Републике Српске.
Након неколико сати огласила се сама дјевојка о којој се у огласу ради и истакла да је у питању велика лаж те најавила да ће покренути питање одговорности оних који иза свега стоје.
"Жељела бих да се огласима поводом овога, хвала свима на брзим реакцијама и дијељењем. Хвала Богу жива сам и здрава и ово је била једна велика лаж гдје смо на крају и открили ко је стајао иза ове 'шале' и тај ће одговарати за ово дјело", написала је она у једној од група у којој је подијељен апел.
Међутим, вјероватно с обзиром на то да је ријеч о групи у којој се размјењују информације о стању на путевима, њена објава је убрзо уклоњена, баш као и оне претходне у вези с апелом.
Такође, за АТВ незванично је потврђено да није било пријаве нестанке дјевојке на подручју које покрива Полицијска управа Бањалука.
Наиме, раније током дана појавио се апел у којем се грађани моле да помогну у потрази за несталом дјевојком из Бањалуке.
Тврдило се да је она синоћ отишла за Прњавор након чега јој се изгубио сваки траг.
Даље се наводило да је њен аутомобил пронађен, као и њене личне ствари у њему.
