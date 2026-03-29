Апел на мрежама узнемирио Бањалучане: "Иза свега стоји велика лаж"

АТВ

29.03.2026

21:05

Фото: АТВ

Друштвеним мрежама и Вибер групама проширио се апел који је Бањалучане, али и Прњаворчане, након тврдњи да је нестала дјевојка из највећег града Републике Српске.

Након неколико сати огласила се сама дјевојка о којој се у огласу ради и истакла да је у питању велика лаж те најавила да ће покренути питање одговорности оних који иза свега стоје.

Лажни апел
"Жељела бих да се огласима поводом овога, хвала свима на брзим реакцијама и дијељењем. Хвала Богу жива сам и здрава и ово је била једна велика лаж гдје смо на крају и открили ко је стајао иза ове 'шале' и тај ће одговарати за ово дјело", написала је она у једној од група у којој је подијељен апел.

Међутим, вјероватно с обзиром на то да је ријеч о групи у којој се размјењују информације о стању на путевима, њена објава је убрзо уклоњена, баш као и оне претходне у вези с апелом.

Такође, за АТВ незванично је потврђено да није било пријаве нестанке дјевојке на подручју које покрива Полицијска управа Бањалука.

Шта се тврдило?

Наиме, раније током дана појавио се апел у којем се грађани моле да помогну у потрази за несталом дјевојком из Бањалуке.

Тврдило се да је она синоћ отишла за Прњавор након чега јој се изгубио сваки траг.

Даље се наводило да је њен аутомобил пронађен, као и њене личне ствари у њему.

Више из рубрике

Снијег у Бањалуци

Бања Лука

Проблеми у Бањалуци: Мјештани одржали мирни протест

5 ч

0
Бањалучки бенд Пинк Пантер трактором стигао на свирку

Бања Лука

Ни поплаве их не спречавају: Ево како су бањалучки Пинк Пантери стигли на наступ

8 ч

0
Буквалек

Бања Лука

Трећи дан без струје: Снијег оковао бањалучко насеље

13 ч

1
Више кварова на далеководима, огласили се из "Електрокрајине"

Бања Лука

Више кварова на далеководима, огласили се из "Електрокрајине"

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

09

Александар Вучић прочитао резултате избора

22

55

Резултати избора: Глишић прогласио побједу у Лучанима

22

47

Додик: Честитам грађанима Србије на избору

22

43

Мирјана Пајковић се "скидала" у подкасту

22

23

Зилхаду снијег срушио шталу и убио стоку, Винка одмах прискочила у помоћ

