Трећи дан без струје: Снијег оковао бањалучко насеље

АТВ

29.03.2026

11:35

1
Буквалек
Фото: РТРС

Приградско насеље Буквалек удаљено свега пет километара од Бањалуке, тренутно се суочава са озбиљним проблемима који трају већ три дана.

Наиме, већ три дана немају електричну енергију, путна служба није реаговала, а аутобуски саобраћај је у потпуности обустављен.

Главни пут је у таквом стању да се два возила не могу мимоићи, што додатно угрожава безбједност и нормално функционисање живота у насељу.

- Осјећамо се потпуно занемарено, као да се налазимо десетинама километара од града, а не у његовој непосредној близини. Молимо вас да ову ситуацију објавите и скренете пажњу надлежним службама како би хитно реаговале и ријешиле проблем - истакли су за РТРС становници Буквалека и додали да један од мјештана трактором покушава да им омогући проходан пут, на чему су му много захвални.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

