Трећи дан без струје: Снијег оковао бањалучко насеље

Аутор:АТВ
29.03.2026
11:35
Коментари:1
Приградско насеље Буквалек удаљено свега пет километара од Бањалуке, тренутно се суочава са озбиљним проблемима који трају већ три дана.
Наиме, већ три дана немају електричну енергију, путна служба није реаговала, а аутобуски саобраћај је у потпуности обустављен.
Главни пут је у таквом стању да се два возила не могу мимоићи, што додатно угрожава безбједност и нормално функционисање живота у насељу.
- Осјећамо се потпуно занемарено, као да се налазимо десетинама километара од града, а не у његовој непосредној близини. Молимо вас да ову ситуацију објавите и скренете пажњу надлежним службама како би хитно реаговале и ријешиле проблем - истакли су за РТРС становници Буквалека и додали да један од мјештана трактором покушава да им омогући проходан пут, на чему су му много захвални.
