Више кварова на далеководима, огласили се из "Електрокрајине"

29.03.2026
На дијелу дистрибутивног подручја "Електрокрајине" јутрос се биљеже кварови на средњенапонским далеководима проузроковани сњежним падавинама, односно кидањем проводника под теретом мокрог снијега и обрушавања грања преко стубова и водова, саопштено је из тог предузећа.
На територији Бањалуке у квару је далековод Буквалек, те дијелови далековода према Дебељацима, Чокорима, Стричићима и Крминама.
Већи број кварова на средњенапонској мрежи биљежи се на подручјима општина Челинац, Котор Варош, Кнежево, Мркоњић Град, Рибник, Нови Град, Крупа на Уни и Приједор, док је на осталом дистрибутивном подручју "Електрокрајине" мањи број повремених кварова на средњенапонским далеководима.
Свијет
Невјероватни призор: Небо постало црвено, ово је разлог
Све расположиве електромонтерске екипе су од раног јутра на терену и у тешким условима раде на санацији кварова на мрежи, поготово у брдским и шумовитим предјелима гдје динамику радова успоравају непроходни локални путеви и трасе до локација кварова, наведено је у саопштењу, преноси Срна.
Фудбал
Трагедија на стадиону који отвара наредно СП, погинуо навијач
