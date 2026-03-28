Излила се ријека Драгочајка у бањалучком насељу

Аутор:

АТВ

28.03.2026

14:18

Коментари: 0

0
Фото: Screenshot / X

Бујична ријека Драгочајка у бањалучком насељу Залужани излила се ноћас послије поноћи и већ задала муке мјештанима.

Драгочајка протиче кроз огранак улице Ненада Костића, која првом већом кишом плави.

Због кише која пад водостај непрестано расте, а мост који води до два домаћинства потпуно је поплављен.

"Чим падне јача киша исти проблем. И прошле године тачно на данашњи дан је био исти сценарио. Киша не престаје, тако да водостај расте. Плутају гране, цијеви и смеће", рекла је једна од мјештанки, преноси "Српска инфо".

Мјештани истичу да се са овим проблемом суочавају годинама и да свака јача киша изазива страх.

Подсјетимо, Републички хидрометеоролошки завод за данас је најавио падавине у већем дијелу земље.

У наредним данима, такође се очекује се значајан пораст водостаја на ријекама у сјеверном дијелу Босне и у сливу ријеке Саве, објављено је на Фејсбук страници БХметео.

Умјерене до јаке падавине, киша и снијег, ће се наставити и током викенда у већем дијелу Босне, с тим и потенцијална опасност за локално поплаве. Врхунац водостаја се прогнозира за недјељу и понедјељак.

Више из рубрике

Незнање или манипулација: Кресојевић напао Електрокрајину због нерада Града

Бања Лука

Незнање или манипулација: Кресојевић напао Електрокрајину због нерада Града

6 ч

1
Катастрофално стање у мјесту Доња Кола код Бањалуке

Бања Лука

Катастрофално стање надомак Бањалуке: Мјештани забринути

6 ч

6
ОШ Јован Дучић у бањалучком насељу Залужани - Ученик нацртао листу за одстрел

Бања Лука

Шок у бањалучкој школи: Ученик нацртао листу за одстрел

20 ч

2
Бањалучани почели масовно да купују један предмет

Бања Лука

Бањалучани почели масовно да купују један предмет

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

36

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

16

31

Драматично у Приједору: Вода носила ауто и возача

16

29

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

16

20

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

16

17

Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

