Излила се ријека Драгочајка у бањалучком насељу

Аутор:АТВ
28.03.2026
14:18
Бујична ријека Драгочајка у бањалучком насељу Залужани излила се ноћас послије поноћи и већ задала муке мјештанима.
Драгочајка протиче кроз огранак улице Ненада Костића, која првом већом кишом плави.
Због кише која пад водостај непрестано расте, а мост који води до два домаћинства потпуно је поплављен.
"Чим падне јача киша исти проблем. И прошле године тачно на данашњи дан је био исти сценарио. Киша не престаје, тако да водостај расте. Плутају гране, цијеви и смеће", рекла је једна од мјештанки, преноси "Српска инфо".
Мјештани истичу да се са овим проблемом суочавају годинама и да свака јача киша изазива страх.
Подсјетимо, Републички хидрометеоролошки завод за данас је најавио падавине у већем дијелу земље.
У наредним данима, такође се очекује се значајан пораст водостаја на ријекама у сјеверном дијелу Босне и у сливу ријеке Саве, објављено је на Фејсбук страници БХметео.
Умјерене до јаке падавине, киша и снијег, ће се наставити и током викенда у већем дијелу Босне, с тим и потенцијална опасност за локално поплаве. Врхунац водостаја се прогнозира за недјељу и понедјељак.
