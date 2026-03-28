Незнање или манипулација: Кресојевић напао Електрокрајину због нерада Града

Аутор:АТВ
28.03.2026
09:53
Коментари:1
На дионици пута Бањалука–Хан Кола јуче, 27. марта, је забиљежена опасна ситуација након што је, усљед снијега, пао стуб тик уз саобраћајницу, чиме је угрожена безбједност учесника у саобраћају.
Иако је ријеч о стубу јавне расвјете, посланик ПДП-а Бојан Кресојевић овај догађај искористио је за политичке оптужбе на рачун Електрокрајине и Владе Републике Српске.
Како је званично потврђено за "БЛ портал", тај стуб нема никакве везе са мрежом Електрокрајине.
Из Електрокрајине су јасно навели да се на снимку види "један кабал 4×16 мм2 на који је спојена лампа и нема других каблова, односно каблова од нисконапонске мреже“.
То практично значи да пали стуб није дио електроенергетске мреже, већ стуб јавне расвјете – инфраструктуре која је у надлежности Града Бањалука, а не Електрокрајине.
Другим ријечима, одговорност за овакав стуб не може се доводити у везу са дистрибутивним системом електричне енергије, већ са одржавањем градске расвјете.
Упркос томе што је овдје ријеч о нераду градских власти, Кресојевић је на друштвеним мрежама објавио: "Бандера је пала, да ли је сљедећа Влада?“, уз тврдње да "мрежарина расте, а бандере и даље падају“, те питање да ли се Електропривреда намјерно доводи у лош положај.
С обзиром на то да је ријеч о стубу јавне расвјете, цијели случај отвара питање стања и одржавања градске инфраструктуре, која је у надлежности администрације на чијем челу је градоначелник Драшко Станивуковић.
Једно логично питање је да ли је Кресојевић овако показао незнање или је пак намјерно покушао да манипулише чињеницама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
04
12
02
11
58
11
57
11
54
Тренутно на програму