Незнање или манипулација: Кресојевић напао Електрокрајину због нерада Града

АТВ

28.03.2026

09:53

На дионици пута Бањалука–Хан Кола јуче, 27. марта, је забиљежена опасна ситуација након што је, усљед снијега, пао стуб тик уз саобраћајницу, чиме је угрожена безбједност учесника у саобраћају.

Иако је ријеч о стубу јавне расвјете, посланик ПДП-а Бојан Кресојевић овај догађај искористио је за политичке оптужбе на рачун Електрокрајине и Владе Републике Српске.

Како је званично потврђено за "БЛ портал", тај стуб нема никакве везе са мрежом Електрокрајине.

Није електро-мрежа, већ градска расвјета

Из Електрокрајине су јасно навели да се на снимку види "један кабал 4×16 мм2 на који је спојена лампа и нема других каблова, односно каблова од нисконапонске мреже“.

То практично значи да пали стуб није дио електроенергетске мреже, већ стуб јавне расвјете – инфраструктуре која је у надлежности Града Бањалука, а не Електрокрајине.

Другим ријечима, одговорност за овакав стуб не може се доводити у везу са дистрибутивним системом електричне енергије, већ са одржавањем градске расвјете.

Политичка реакција без провјере чињеница

Упркос томе што је овдје ријеч о нераду градских власти, Кресојевић је на друштвеним мрежама објавио: "Бандера је пала, да ли је сљедећа Влада?“, уз тврдње да "мрежарина расте, а бандере и даље падају“, те питање да ли се Електропривреда намјерно доводи у лош положај.

С обзиром на то да је ријеч о стубу јавне расвјете, цијели случај отвара питање стања и одржавања градске инфраструктуре, која је у надлежности администрације на чијем челу је градоначелник Драшко Станивуковић.

Једно логично питање је да ли је Кресојевић овако показао незнање или је пак намјерно покушао да манипулише чињеницама.

