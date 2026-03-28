Објављена мапа: Ови дијелови БиХ су у највећој опасности

Аутор:АТВ
28.03.2026
09:25
Коментари:0
Данас ће у БиХ преовладавати претежно облачно вријеме, у Босни са кишом и снијегом.
Више падавина у централним и сјеверним подручјима Босне.
Свијет
Сутра претежно облачно вријеме. Послије подне на југу Херцеговине смањење облачности У нижим подручјима Босне са кишом или сусњежицом, а у вишим снијег, прогноза је Федералног хидрометеоролошког завода.
У понедјељак у Босни претежно облачно вријеме. У Херцеговини јутро сунчано, уз постепено наоблачење током дана. Послије подне и током ноћи, у већем дијелу земље, се очекује киша, а на планинама снијег.
Свијет
У уторак претежно облачно вријеме. У нижим подручјима се очекује киша или сусњежица, а у вишим снијег. На југу и југозападу умјерена до појачана бура, а у остатку земље слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар.
Јутарње температуре наредних дана до -3 до -1 степен, саопштили су из ФХМЗ.
У наредним данима очекује се значајан пораст водостаја на ријекама у сјеверном дијелу Босне и у сливу ријеке Саве, објављено је на Фејсбук страници БХметео.
Умјерене до јаке падавине, киша и снијег, ће се наставити и током викенда у већем дијелу Босне, с тим и потенцијална опасност за локално поплаве. Врхунац водостаја се прогнозира за недјељу и понедјељак.
"Свакако пратите шта ће рећи наше надлежне службе, ово је само прогноза модела која се може а и не мора остварити“, наводи се у објави.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
11
12
04
12
02
11
58
11
57
Тренутно на програму