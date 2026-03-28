Logo
Large banner

Објављена мапа: Ови дијелови БиХ су у највећој опасности

Аутор:

АТВ

28.03.2026

09:25

Коментари:

0
Данас ће у БиХ преовладавати претежно облачно вријеме, у Босни са кишом и снијегом.

Више падавина у централним и сјеверним подручјима Босне.

Сутра претежно облачно вријеме. Послије подне на југу Херцеговине смањење облачности У нижим подручјима Босне са кишом или сусњежицом, а у вишим снијег, прогноза је Федералног хидрометеоролошког завода.

У понедјељак у Босни претежно облачно вријеме. У Херцеговини јутро сунчано, уз постепено наоблачење током дана. Послије подне и током ноћи, у већем дијелу земље, се очекује киша, а на планинама снијег.

У уторак претежно облачно вријеме. У нижим подручјима се очекује киша или сусњежица, а у вишим снијег. На југу и југозападу умјерена до појачана бура, а у остатку земље слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар.

Јутарње температуре наредних дана до -3 до -1 степен, саопштили су из ФХМЗ.

Објављена мапа

У наредним данима очекује се значајан пораст водостаја на ријекама у сјеверном дијелу Босне и у сливу ријеке Саве, објављено је на Фејсбук страници БХметео.

Умјерене до јаке падавине, киша и снијег, ће се наставити и током викенда у већем дијелу Босне, с тим и потенцијална опасност за локално поплаве. Врхунац водостаја се прогнозира за недјељу и понедјељак.

"Свакако пратите шта ће рећи наше надлежне службе, ово је само прогноза модела која се може а и не мора остварити“, наводи се у објави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

невријеме

Вријеме

Временска прогноза

Поплаве

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner