Данас славимо свеца чије име значи љубав

28.03.2026
Вјерници Српске православне цркве данас прослављају дан Светог Агапија. Његово име потиче од грчке ријечи "агапе", што значи љубав - љубав Божју према људима и љубав човјека према ближњима.
Веома рано је у свом животу изабрао пут хришћанске преданости, одлучан да своје вријеме, снагу и способности посвети служењу Богу и људима.
Кошарка
Овако сада изгледа табела Евролиге након праза Звезде
Свети мученик Агапије и седморица с њим датум је на који се црква сјећа осморице хришћанских светитеља који су пострадали у Кесарији за вријеме владавине цара Диоклецијана. Остали свеци, сем Агапија, били су још сасвим млади људи, још увијек нису били ни крштени водом, па је њихово крштење било крвљу, пише Жена Блиц.
Тих седморица младића гледали су како свакодневно муче хришћане и како они херојски подносе те муке, те су и сами пожељели да им се прикључе. Везали су сами себи руке и такви дошли пред кнеза Урбана изјашњавајући се као хришћани. Придружио им се и Агапије и због своје хришћанске вере сви су погубљени 303. године.
Друштво
Снијег угасио струју за 50.000 грађана БиХ
Познат је по својој пожртвованости и милосрђу према сиромашнима, болеснима и невољнима. Свети Агапије је сматрао да права вјера није само у молитви, него у конкретним дјелима љубави и помоћи онима којима је потребна. Због тога су га људи обожавали као учитеља и водича, а његова присутност доносила је утеху и наду свима који су га познавали.
Агапије је узет као примјер учитеља искрених емоција и њихове важности за сваког од нас.
Љубав према ма коме или ма чему, чак и према самоме себи, може код човјека временом охладити или сасвим се изгубити, па и у мржњу се превратити. Но љубав човјекова према Богу, једном задобијена и утврђена, тешко хладни, сем ако неко већ не сиђе с памети. У оном првом случају човјек умањује или брише своју љубав или због промјена у себи или због промена у љубавним предметима. У овом другом случају човјек може да умањи своју љубав, према Богу, само и једино због промена у себи, а никако због промјена у Богу. Из љубави су апостоли свршили своју трку и из љубави су мученици пролили крв, само да не изгубе Христа.
Фудбал
Свети Симеон ипак није разлог: Ево зашто је кажњена Звезда
Све је то љепше и јасније изразио св. Исак Сирин говорећи: “Има љубави сличне потоку од кише, који престаје убрзо по престанку кише. Али има љубави сличне извору који избија из земље, и који никад не престаје. Прва је љубав човјечанска, а друга божанска.”
Да бисте спознали праву љубав важно је да данас одете у цкрву и помолите се Светом Агапију.
