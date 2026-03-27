Вршњачко насиље захтијева системско рјешавање

Иако смо мислили да су немиле сцене вршњачког насиља негдје далеко од нас, реалност нам је показала другачије.
Прије само седам дана за вријеме малог одмора у основној школи ученица је ушла у учионицу и ударила неколико пута своју вршњакињу.
Праве реакције њених другара није било. Једино што су урадили је да су све снимали телефоном. Директор школе "Борисав Станковић" Миладин Савић затечен ситуацијом. Позвани су родитељи и полиција, обавијештен је и Центар за социјални рад.
"Мислим да хитно требају реаговати релевантне институције. Ми смо наравно обавијестили и Педагошки завод и Министарство просвјете и културе све смо урадили оно што је у нашој моћи", рекао је Савић.
Повријеђена дјевојчица је код куће, под тешком психичком траумом. Признаје директор да ово није изолован инцидент и да се такве ситуације све чешће дешавају у школама.
Министарство просвјете и културе Републике Српске најоштрије осуђује случај.
"Случај је пријављен Просвјетној инспекцији, а од Републичког педагошког завода затражено је да изврши ванредни надзор над радом школе, са посебним освртом на примјену важећих прописа и процедура у области превенције вршњачког насиља", кажу из Министарства.
Свјесни су и директори школа да се мора конкретније одреаговати. Треба мијењати законску регулативу и адекватно казнити оне који то заслужују.
"Школе имају обавезу видјели сте да смо ми стално на удару на удару критика Шта је школа подузела? Шта је школа подузела? Па ево подижемо све и административно се оправдамо, али ми смо немоћни. Не можете рећи да нема породично васпитање утицаја", каже Мирослав Попржен, предсједник Актива директора основних школа.
Струка упозорава да се мора под хитно дјеловати. На асоцијално понашање треба на вријеме упозорити.
“Предлажем да пуно више разговарамо са ученицима не можемо их искључити из ове теме, са мојим колегама сарадницима. Све школе имају тимове и да сви заједно са одређеним релевантним институцијама и министарствима и да сви заједно и да свака школа има план", истиче Љиљана Крнета, доктор психолошких наука.
Стручњаци који раде са дјецом упозоравају да би дјеца жељела да разговарају о својим емоцијама, а да их о томе најмање питамо. Потискивање емоција је, кажу, окидач за понашања која нас све изненаде.
