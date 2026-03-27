Лото резултати: Извучени бројеви у 25. колу

27.03.2026
Лото резултати 25. кола, које је извучено 27. март 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 13, 16, 23, 6, 29, 28, 37. Лото седмица у износу од 10.000.000 KM није извучена.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 10.000.000 KM извучени су бројеви:
6, 13, 16, 23, 28, 29, 37
У игри Лото плус, за седмицу у износу 4.150.000 KM извучени су бројеви:
8, 9, 17, 20, 31, 35, 37
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 25. колу износила је 550.000 KM, извучени су бројеви:
5 0 5 8 6 0
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
