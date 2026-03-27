Logo
Large banner

Лојалност која се исплати: m:tel корисници сада још лакше до новог телефона

27.03.2026

14:33

М: тел телефони
Фото: m:tel PR

Сјајна понуда уређаја нове генерације.

Савремени паметни телефони доносе велики технолошки искорак - врхунске камере, изузетне перформансе и напреднe AI функције пружају потпуно ново искуство коришћења.

Право је вријеме да, као корисник m:tel Претплата пакета, унаприједите своје искуство новим телефоном, без већих почетних трошкова, на 24 једнаке мјесечне рате.

Ваша лојалност доноси и додатне погодности: нови телефон можете изабрати и раније него што мислите - већ три мјесеца прије истека уговора за приватне и шест мјесеци прије истека за пословне кориснике.

Сви нови корисници m:tel услуга уређај могу купити на рате уз почетно плаћање од 20% цијене, док се остатак износа распоређује на 23 једнаке мјесечне рате.

Било да желите бољу камеру или модерне функционалности, сада је идеална прилика да направите корак напријед.

Вријеме је за нови телефон из m:tel понуде!

За више информација позовите 0800 50 000 или посјетите www.mtel.ba.

Подијели:

Тагови :

Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner