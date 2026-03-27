Агенција за аграрна плаћања Српске: Одобрено више од 12,7 милиона литара дизела

АТВ

27.03.2026

10:00

Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Агенција за аграрна плаћања Републике Српске извршила је други обрачун регресираног дизел горива, којим је обухваћено 3.459 корисника, наводе из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

По овом обрачуну одобрена је куповина 3.604.135 литара горива, а укупна вриједност регреса износи 2,88 милиона КМ.

Корисници којима је у другом обрачунском периоду одобрен регрес за дизел гориво, могу од данас преузимати захтјеве и куповати гориво код овлаштених дистрибутера.

До сада је, кроз два обрачунска периода, одобрено 12.773.322,95 литара дизел горива за 11.567 корисника, за шта ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске издвојити 10,22 милиона КМ.

gorivo

Agencija za agrarna plaćanja

regresirano gorivo

dizel

Више из рубрике

Снијег у Херцеговини

Друштво

Снијег направио проблеме у Херцеговини: Више села без струје

4 ч

0
Рафал и ратне заставе тзв. "Армије БиХ": Огласио се Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ

Друштво

Рафал и ратне заставе тзв. "Армије БиХ": Огласио се Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ

4 ч

4
"Јевреји у САД су промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара доживјели као исмијавање"

Друштво

"Јевреји у САД су промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара доживјели као исмијавање"

4 ч

1
Радници "Нове Љубије" не одустају од захтјева: Ноћ провели на три локације

Друштво

Радници "Нове Љубије" не одустају од захтјева: Ноћ провели на три локације

5 ч

10

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Нема кворума: Прекинута сједница Дома народа

13

34

Минић разговарао са Ли Фан: Успјешна сарадња Српске и Кине

13

28

Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"

13

20

Помјерена утакмица Барселона - Звезда!

13

14

"Воде Српске": Благи раст водостаја, очекује се раст

