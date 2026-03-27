Агенција за аграрна плаћања Српске: Одобрено више од 12,7 милиона литара дизела

27.03.2026
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске извршила је други обрачун регресираног дизел горива, којим је обухваћено 3.459 корисника, наводе из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
По овом обрачуну одобрена је куповина 3.604.135 литара горива, а укупна вриједност регреса износи 2,88 милиона КМ.
Корисници којима је у другом обрачунском периоду одобрен регрес за дизел гориво, могу од данас преузимати захтјеве и куповати гориво код овлаштених дистрибутера.
До сада је, кроз два обрачунска периода, одобрено 12.773.322,95 литара дизел горива за 11.567 корисника, за шта ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске издвојити 10,22 милиона КМ.
