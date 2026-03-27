"Јевреји у САД су промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара доживјели као исмијавање"

27.03.2026

09:05

"Јевреји у САД су промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара доживјели као исмијавање"
Предсједник Јеврејске општине Нови Сад Ладислав Трајер изјавио је Срни да је већина јеврејске заједнице у САД доживјела промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара у Вашингтону као нешто срамно и као догађај који исмијава јеврејску историју и присваја јеврејску патњу.

Трајер је указао да је Милорад Додик постао миљеник јеврејског лобија у САД, те да се сада режим у Сарајеву уплашио јер губи примарну подршку Америке.

"Они сад покушавају да преко Сарајевске хагаде направе нешто и да имају наратив споља, као донијели су Хагаду, али тим потезом само исмијавају јеврејску патњу", истакао је Трајер, а преноси Срна.

Он је подсјетио да је Додик раније тражио да се Хагада хитно пребаци јеврејској држави, гдје јој је и мјесто.

Према његовим ријечима, Додик се бори за оно што је Јеврејима и Србима тренутно у заједничком интересу "што независнија Република Српска од режима у Сарајеву".

Он је нагласио да би Бошњаци, да су стварно толики пријатељи јеврејског народа, приводили и оптуживали за антисемитизам њихове званичнике који су имали антисемитске испаде како у јавности тако и на друштвеним мрежама.

"Ми сви осјећамо какав иде наратив, сваким даном се мржња према Србима и Јеврејима у БиХ повећава на свим нивоима, и власти, и у медијима, и на друштвеним мрежама", указао је Трајер.

Тако да је јасно да бошњачки политичари, каже он, покушавају ка споља да покажу да су пријатељи јеврејског народа, а унутра неће да признају да то није истина.

Трајер је подсјетио да је, док су се други борили за ослобађање десетина јеврејских талаца које је држао Хамас у појасу Газе, Земаљски музеј БиХ дао запаљујући објаву да ће приход од Сарајевске хагаде, односно од продаје карата и њених реплика, послати за помоћ Палестини.

"То саопштење је, објављено са палестинском заставом на меморандуму, уз осуду Израела "због прорачунатог хладнокрвног терора и за геноцид", што је, како истиче Трајер, потпуно контрадикторно са овим што сада раде у Вашингтону.

"Реликвија која слави јеврески празник - бекство у слободу, кориштена је за пружање моралне и финансијске подршке онима који су буквално држали Јевреје заробљене под земљом и тунелима", указао је Трајер.

Он је подсјетио да Амбасада Ирана у Сарајеву има више од 400 запослених, као и да су лидери Републике Српске више пута упозоравали на терористички камп за обуку у Погорелици кориштен за припрему милитаната за нападе по Европи, па чак и за терористичке нападе на САД 11. септембра 2021. годину.

Предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел и политички аналитичар Дана Левинсон оцијенили су раније да догађај у згради америчког Представничког дома најављен као "Конгресни пасхални седер уз Сарајевску хагаду" настоји да легитимише злоупотребу древног јеврејског религијског артефакта од муслиманске власти у БиХ.

Сарајевска хагада је јеврејски рукописни осликани кодекс, који потиче из средњовјековне Шпаније. Претпоставља се да је настала око 1350. године у Барселони, која је тада била у саставу Арагона, а из Шпаније је изнесена још у 15. вијеку.

Важи за једну најљепших књига ове врсте, а у посједу Земаљског музеја у Сарајеву од 1894. године. Прије тога припадала је сарајевској јеврејској породици Коен.

