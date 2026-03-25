Промоција мимо Земаљског музеја: Да ли се и шта крије иза Вашингтонског представљања Сарајевске хагаде?

25.03.2026
Представљање Сарајевска хагаде у Вашингтон изазвало је полемике након што је Земаљски музеј саопштио да су их потпуно заобишли у организацији догађаја. Промоција је добила и политичке интерпретације због осјетљивог међународног контекста и рата на Блиском истоку.
Стизале су и оптужбе да је културно наслијеђе Јевреја, које је у власништву БиХ, злоупотријебљено у политичке сврхе.
Сарајевска хагада представљена је у Вашингтону. И ту не би било ништа спорно, да на саопштења Дениса Бећировића и Елмедина Конаковића нису реаговали из Земаљског музеја. Представљен је истакли су само њихов факсимил тј. идентична копија хагаде коју израђују, а ни ту реплику музеј није директно уступио...
"Када једна књига преживи инквизицију, холокаусту И агресију, она постаје више од рукописа. Постаје симбол. Симбол солидарности међу људима различитих вјера. Симбол моралне храбрости", рекао је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић.
Из Земаљског музеја поручују да је овај догађај требало искористити да се амерички званичници упознају са проблемом финансирања музеја, који није на државном буџету. Све то је пало у други план...
"Земаљски музеј Босне и Херцеговине је власник Сарајевске хагаде и дом Сарајевске хагаде. То је заиста у најмању руку непримјерено да нас заобилазе у том случају, односно да немамо апсолутно никаквих информација ко, како, кад и на који начин користи наше заједничко наслијеђе у сврху промоције. Мислим да смо требали бити прва степеница која би дала тачне информације и упутство на који начин и како представити Сарајевску хагаду. Наиме, ми имамо постојећу, путујућу изложбу "Три живота Сарајевске хагаде" која је обишла земље регије и била у неколико земаља Европе", навела је Ана Марић, директорица Земаљског музеја.
У свјетлу блискоисточне кризе, сврставања и бирања страна у сукобу, америчка промоција јеврејског насљеђа у власништву БиХ, различито се тумачи... Зашто се баш сада у Вашингтону представља Сарајевска хагада, један од најстаријих осликаних јеврејских рукописних кодекса на свијету, који потиче из средњовјековне Шпаније.
"Поводом Пасаха. Наравно, то је савршена прилика. Не видим разлога да се од тога прави политичка прича, а још мање видим разлога да је било ко од политичара, сада ово говорим под наводницима, заиста требао писати, посебно отворено писмо музеју: 'Шта ви мислите о томе?' Музеј треба да се брине о музеју", поручила је Вилдана Селимбеговић, главна и одговорна уредница Ослобођења.
Из Републике Српске ипак поруке да су Конаковић и Бећировић у политичке сврхе злоупотријебили непроцјењиво културно наслијеђе.
"Све ово што су урадили претходних дана са хагадом је јефтини спин, јер уколико су жељели да се покажу као пријатељи јеврејског народа и чувари хагаде, они су требали да понуде ту књигу, артефакт непроцјењиве вриједности, народу којем она и припада, а то значи да хагада припада јеврејском народу и самим тим њено мјесто је у Израелу или бар под заштитом државе Израел", казао је Синиша Пепић, аналитичар.
Пажњу домаће јавности заокупио је и скуп у организацији прве даме Сједињених Држава, на којем је поред Саре Нетанјаху, супруге израелског премијера, сједила И супруга предсједавајућег Предсједништва БИХ, Мирела Бећировић. Низале су се критике политичара и твитераша, због како кажу покушаја манипулације и исјецања Нетањахуове супруге са фотографија које је објавила, преноси Euronews.
