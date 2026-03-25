Пресуда в.д. предсједника Суда БиХ примјер дискриминације и омаловажавања жртве

25.03.2026
19:25
Пресуда в.д. предсједника Суда БиХ Минке Крехо у случају "Рамић Ћамил и други", у којој се карактерише жртва као злочинац, а онда се у образложењу користе непровјерене новинарске чланке треба да буде изучавана на правним факултетима.
Примјер је како неко од судија може да изврши дискриминацију и омаловажавање оштећеног, сматра посланик у представничком дому Парламента БиХ.
"Замислите такву ситуацију имате у пресуди. Па зар то није за одстрањивање? Зар то није карцином правосуђа, дакле који ће метастазирати, који је већ у значајној мјери метастазирао у то правосуђе на нивоу БиХ. И то правосуђе на нивоу БиХ се претворило у једно од основних елемената провођења бошњачке политике рушења уставно-правног поретка Републике Српске", рекао је Милорад Којић, посланик Парламентарне Скупштине БиХ.
Жене жртве рата Републике Српске, ко-подносиоци Притужбе са Логорашима, ВСТС-у поводом пресуде, кажу да не очекују пуно. То, ипак, мора изаћи у јавност да се такве ствари више не могу догађати. Од Суда, додају, траже да се држе предмета и права, без обзира на лично мишљење.
"Тражимо од њихових стручњака да они нама кажу може ли тако свак по свом политичком опредјељењу да пише пресуду, или се мора држати чињеница, међународних конвенција... Испало је да је свједок, који је крив, и Срби који су убијени да су то заслужили и да не треба за њих ни одговарати, тако је по тој првој пресуди испало. Ако ја гријешим, нек то прегледа Високи тужилачки савјет. Ако ми гријешимо, зашто је повукла прву пресуду па писала другу у којој нема свих тих наратива", каже Божица Живковић - Рајилић, предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске.
Логорашима Републике Српске, пресуда је још један доказ пристрасности Суда БиХ.
"Зашто се предсједница Суда, рецимо, не позива на Женевску конвенцију о заробљеницима? Нема ту ријечи о Женевској конвенцији. Она само гледа да оптужи Србе, и то заробљене, Србе који су били у логору од стране муслимана", истиче Анђелко Носовић.
И министар правде Српске указује на дупле аршине према Србима.
"Кад погледамо друге народе, који су починили ратне злочин, добијају казну затвора до три године, што, свакако, доводи у питање функционисање таквог једног суда", рекао је Горан Селак.
Савез логораша Републике Српске и Удружење жена жртава рата поднијели су ВСТС-у притужбу на поступање Судског вијећа у предмету "Ћамил Рамић и други".
У првостепеној је пресуди од 19. новембра прошле године судско вијеће, којим је предсједавала Минка Крехо, в.д. предсједника Суда БиХ, правдају злочини над заробљеним српским војницима присуством великог броја бошњачких избјеглица у Горажду и немогућношћу достављања хуманитарне помоћи у град, те прича о тзв.
Сарајево сафарију, убијању сарајевске дјеце, наводном учешћу предсједника Србије.
Након што су се поједине судије и тужиоци побунили због пресуде, повучена је прва верзија пресуде послана друга, без спорних дијелова на коју је указано у пријави. Из Суда БиХ након тога тврде да прва верзија није ни постојала.
Ипак, попратни акт уз другу верзију пресуде их демантује јер Суд тражи нешто за шта тврди да не постоји.
