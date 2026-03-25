Шпирић: Вријеме економских изазова захтјева стручност, а не политички популизам

Извор:

СРНА

25.03.2026

14:00

Никола Шпирић
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић сматра да у времену економских изазова помоћ могу пружити економисти, владе и експерти, а не политички популизам којим се бави делегат у овом дому Желимир Нешковић.

"Вријеме економских изазова захтјева прво хладну главу и аналитику која се заснива на Уставу и законима једне земље. Приче о томе шта би било фино и шта бисмо успут могли учинити нису од помоћи како то мисли колега Нешковић", оцијенио је Шпирић.

Према његовим ријечима, владе ентитета су дужне да предузму мјере за ублажавање економске кризе, а у надлежности ових влада су и индиректни порези и акцизе што рјешавају кроз Управни одбор Управе за индиректно опорезовање.

"Помоћ је добродошла када је пружи неко ко може помоћи, а Нешковић не може помоћи ни својој странци па тако ни грађанима ове земље", нагласио је Шпирић.

Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД

Вјерује да ће се кроз законит и институционални рад успјешно одговорити економским изазовима на чему Влада Републике Српске једина конкретно и озбиљно ради.

