Шпирић: Није успио покушај блокаде за који би се окривила Српска

Извор:
СРНА
20.11.2025
15:46
Замјеник предсједавајућег Дома народа Никола Шпирић рекао је да ће делегати који долазе из СНСД-а подржати усвајање буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину, те истакао није успио покушај блокаде за који би се окривила Република Српска.
"Драго ми је да смо данас дали допринос да се тачка разматра по хитној процедури и да ће људи чије очи су биле уперене на Дом народа, бити задовољни што се буџет разматра и што ће, надам се, бити усвојен", рекао је Шпирић током расправе о хитности усвајања буџета.
Он је подсјетио да је сложена процедура за усвајање буџета, те да је било различитих покушаја да тај документ постане оружје у рукама оних који су хтјели да БиХ стане како би за то оптужили Републику Српску.
Шпирић је рекао и да су узалудне оптужбе да делегати који долазе из СНСД-а хоће нешто изван пословника и Устава.
"Малоприје је демонстрирана већина у Клубу српског народа и то је препрека на коју се спотичете посљедње двије године", поручио је Шпирић, обраћајући се делегатима који долазе из опозиције из Републике Српске.
Делегат Клуба српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да му је драго што је заустављен покушај оних који су хтјели да спријече усвајање буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.
"Ту мислим на колеге Ненада Вуковића и Желимира Нешковића који су ставили себе испред 22.000 запослених, јер је питање чланства у некој комисији или делегацији за Вуковића било битније од плата и финансијског додатка за 22.000 људи", навео је Ковачевић.
Ковачевић је указао и да је СНСД на претходним изборима добио подршку око 65 одсто грађана, док је странка Ненада Вуковића добила око пет одсто гласова, што илуструје ко има колику подршку јавности.
"А то што сте ви имали договор да се буџет не усвоји прије избора, то је друга ствар", рекао је Ковачевић.
Он је подсјетио да је Шпирић је у Колегијум Дома народа изабран вољом већине у Клубу српског народа, наводећи да су за њега гласала четири српска делегата и један бошњачки, док Вуковић покушава Шпирића смијенити са пет гласова бошњачких делегата и два српска.
"То значи да хоћете бошњачку вољу да употријебите да бисте срушили српску вољу", истакао је Ковачевић.
Према његовим ријечима, делегати који долазе из опозиционих странака у Републици Српској тражећи подршку у Клубу бошњачког народа, говори о томе колико поштују вољу српског народа.
