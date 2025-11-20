Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја

Извор:
Танјуг
20.11.2025
15:19
Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова у Нишу, у оквиру међународне акције појачане контроле аутобуса и теретних возила, зауставили су у околини Ниша 59-годишњег држављанина Турске који је возећи камион "мерцедес" у претходних 28 дана учинио 80 прекршаја.
Приликом контроле полиција је утврдила да није користио прописане паузе, дневне и недјељне одморе, као и да је прекорачио дозвољено дневно вријеме управљања возилом, саопштено је из Полицијске управе у Нишу.
Њему су изречене новчане казне у укупном износу од 2.480.000 динара.
Из Управе апелују на возаче теретних возила и аутобуса да се досљедно придржавају саобраћајних прописа и прописа о радном времену посаде возила у друмском превозу, јер тиме чувају не само само свој, већ и животе путника и других учесника у саобраћају.
