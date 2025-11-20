Logo
Large banner

Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја

Извор:

Танјуг

20.11.2025

15:19

Коментари:

0
Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја
Фото: Lê Minh/Pexels

Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова у Нишу, у оквиру међународне акције појачане контроле аутобуса и теретних возила, зауставили су у околини Ниша 59-годишњег држављанина Турске који је возећи камион "мерцедес" у претходних 28 дана учинио 80 прекршаја.

Приликом контроле полиција је утврдила да није користио прописане паузе, дневне и недјељне одморе, као и да је прекорачио дозвољено дневно вријеме управљања возилом, саопштено је из Полицијске управе у Нишу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Желимо да очувамо социјални статус пензионера, у јануару усклађивање пензија

Њему су изречене новчане казне у укупном износу од 2.480.000 динара.

Из Управе апелују на возаче теретних возила и аутобуса да се досљедно придржавају саобраћајних прописа и прописа о радном времену посаде возила у друмском превозу, јер тиме чувају не само само свој, већ и животе путника и других учесника у саобраћају.

Подијели:

Тагови:

saobraćajni prekršaj

vozač kamiona

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра пад температуре и снијег: Стиже права зима

Друштво

Сутра пад температуре и снијег: Стиже права зима

57 мин

0
Када ти народ каже "НЕ", нађи странца који каже "ДА"

Република Српска

Када ти народ каже "НЕ", нађи странца који каже "ДА"

1 ч

4
Мушкарцу упали у стан са ножем и пластичним пиштољем, па га опљачкали

Хроника

Мушкарцу упали у стан са ножем и пластичним пиштољем, па га опљачкали

1 ч

0
Стручњаци упозорили родитеље: Не купујте АИ играчке д‌јеци за празнике

Наука и технологија

Стручњаци упозорили родитеље: Не купујте АИ играчке д‌јеци за празнике

1 ч

0

Више из рубрике

Умро Бранислав Ивковић

Србија

Умро Бранислав Ивковић

6 ч

1
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Србија

Земљотрес погодио Србију

8 ч

0
Драма код Врања: Спасили петоро д‌јеце из поплаве

Србија

Драма код Врања: Спасили петоро д‌јеце из поплаве

18 ч

0
Priština Kosovo

Србија

Скупштина у Приштини поново није изабрала владу

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Трифуновић: Редовно усклађивање пензија од доласка СНСД-а на власт

16

02

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

15

58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

15

55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

15

54

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner