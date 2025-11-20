Logo
Сутра пад температуре и снијег: Стиже права зима

АТВ

20.11.2025

15:10

Сутра пад температуре и снијег: Стиже права зима
Фото: Pixabay

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити облачно вријеме са кишом, уз пад температуре и снијегом у вишим предјелима.

Током ноћи ће падавине јачати на сјеверозападу, а ујутру се ширити од запада ка југу и истоку.

На западу ће почети сусњежица и снијег уз постепено формирање сњежног покривача, а у осталим предјелима биће мало топлије и падаће киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

До вечери се очекује од пет до 15 центиметара снијега у нижим предјелима, а у вишим на западу и до 30 центиметара, док ће у брдско-планиским предјелима дувати и јак вјетар, а јаче падавине уз даљи пораст сњежног покривача биће настављене и у ноћи на суботу, 22. новембра.

Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, у Херцеговини у првом дијелу дана умјерен до јак јужни, а у другом дијелу дана умјерен до јак сјеверни вјетар.

Максимална температура ваздуха биће ујутру од два на западу до 12 на истоку, на југу до 15, а у вишим предјелима на западу од минус један степен Целзијусов, а минимална увече од минус један до три, на југу до 10, у вишим предјелима на западу од минус четири степена Целзијусова.

Данас у Српској и ФБиХ преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, а киша је повремено регистрована на подручју Херцеговине, Крајине, те у централним и југозападним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница један, Вишеград и Рудо шест, Фоча и Хан Пијесак осам, Нови Град девет, Соколац и Србац 10, Бањалука, Калиновик и Сребреница 11, Бијељина, Гацко и Приједор 12, Кнежево и Сарајево 13, Добој, Зворник и Мраковица 14, Билећа и Мркоњић Град 15, Рибник, Мостар и Требиње 16 степени Целзијусових.

Временска прогноза

РХМЗ

